Come la NASA ha reso “pop” la ricerca sugli esopianeti

Un nuovo paper su JCOM analizza la sinergia fra artisti e scienziati in una popolare campagna di comunicazione sugli esopianeti

Trieste, 2 settembre 2025 – Siete in cerca della vacanza perfetta? Vi piace la movida notturna? PSO J318.5−22, il pianeta senza stella dove la notte non finisce mai, è perfetto per voi! Preferite un po’ di tranquillità e tanto sole? Kepler-16b, la terra dei due soli, dove “la vostra ombra ha sempre compagnia”, vi aspetta!

Nel 2015 la NASA ha lanciato una singolare campagna di comunicazione sugli esopianeti, mettendo a disposizione poster dalla grafica rétro, visite guidate virtuali e persino album da colorare. In breve tempo il progetto è diventato virale a livello globale. Che cosa ha decretato il successo di una campagna su una scienza relativamente giovane e – a differenza di altri ambiti della ricerca spaziale – priva di immagini spettacolari?

Ceridwen Dovey, comunicatrice della scienza, science writer e ricercatrice, ha appena pubblicato sul Journal of Science Communication – JCOM un articolo di Practice Insight che analizza questo caso di studio, in particolare la campagna di poster. Dovey ha descritto il rapporto intrecciato fra scienziati e artisti che ha portato a questo prodotto d’eccellenza e mostra come, in contesti come questo, gli artisti non siano soltanto al servizio della scienza, ma possano diventare fonte di ispirazione per la ricerca stessa e un valido supporto per gli scienziati.

Come spiega Dovey, il team creativo della NASA – guidato dal visual strategist Joby Harris, con un background nel cinema e nella TV – ha affrontato almeno due sfide. La prima riguardava il materiale visivo disponibile: “Viviamo in un’epoca di immagini astronomiche straordinarie – per esempio quelle di Hubble – che tutti conoscono bene per la loro bellezza, i colori, la precisione e la capacità di suscitare meraviglia – spiega Dovey – Ma la scienza degli esopianeti non è così fortunata. Sai, non c’è davvero molto da vedere”.

La presenza di un pianeta che orbita intorno a una o più stelle lontanissime, infatti, si inferisce dall’analisi di grandi quantità di dati: di solito non vediamo direttamente il pianeta, ma ne deduciamo l’esistenza dagli effetti sulla sua stella o sulla luce che essa emette. Anche quando siamo abbastanza fortunati da ottenere un’immagine diretta, è spesso piuttosto deludente: “Esistono pochissime immagini dirette di esopianeti e, di solito, non sono molto accattivanti dal punto di vista visivo: sono solo un puntino sgranato attorno alla stella”, dice Dovey.

La seconda sfida riguardava la natura stessa degli esopianeti osservati: nella stragrande maggioranza dei casi sono tutt’altro che accoglienti per gli esseri umani, un fatto che – dato il concept della campagna – complicava il lavoro dei comunicatori.

“Il team dell’Exoplanet Travel Bureau ha scelto di usare un immaginario anni Trenta ispirato ai poster dei Parchi Nazionali statunitensi. Quelle campagne puntavano a creare lavoro dopo la Depressione e ad attirare visitatori. Il National Park Service avviò una grande campagna producendo bellissimi poster per luoghi come Yosemite e Yellowstone. Quelle immagini miravano a evocare il fascino del viaggio in quei posti e il tipo di incontri con la natura che sarebbe stato possibile farvi”, spiega Dovey.

Joby Harris e il suo team hanno quindi deciso di creare una serie di poster immaginando gli esopianeti come se fossero dietro l’angolo – la vostra prossima meta di vacanza. Un modo giocoso per spingere il pubblico a concepirli come luoghi reali, attingendo all’estetica e all’immaginario della serie storica di poster dei parchi nazionali statunitensi. Tuttavia, si è posta subito una questione non trascurabile, emersa durante le discussioni tra artisti e scienziati: “Molti di questi esopianeti sarebbero posti davvero poco ospitali da visitare a misura d’uomo – puntualizza Dovey – Così il team ha avuto molte conversazioni interessanti con gli scienziati, lavorando insieme per immaginare questi luoghi. Questo ha creato un processo creativo molto stimolante, di continuo rimando tra artisti e scienziati”.

Proprio questo, forse, è l’aspetto più interessante che emerge dal lavoro di Dovey: “Quello che non avevo capito – finché non ho iniziato a partecipare, per la mia ricerca, ai workshop di scienza degli esopianeti – è che anche gli scienziati stanno immaginando questi luoghi”. Nel corso del suo studio, Dovey ha infatti capito che anche agli scienziati di questo campo è richiesto uno sforzo di immaginazione per trasformare i dati scientifici in qualcosa di concreto. Saper “vedere” mentalmente l’oggetto della propria ricerca può aiutarli sia a orientare nuove linee d’indagine sia a reperire fondi.

In tutto questo, Dovey ritiene che la collaborazione con gli artisti sia stata cruciale: “Noi – sai – artisti, registi, scrittori e visualizzatori non dobbiamo essere solo un’aggiunta finale per trasmettere la conoscenza scientifica – sostiene Dovey – Possiamo davvero essere d’aiuto anche agli scienziati: non solo mettendo in discussione le loro assunzioni su come funzionano le cose, ma tornando alle basi della loro pianificazione – la pianificazione delle missioni – e mostrando come i primi risultati di ricerca possano essere arricchiti coinvolgendo fin dall’inizio dei progetti un team multidisciplinare”.

Il paper, “Imagining exoplanets as destinations: a case study of artist-scientist collaborations on NASA’s iconic Exoplanets Travel Bureau posters”, di Ceridwen Dovey, è disponibile ad accesso aperto su JCOM.