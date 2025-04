‘Colpo della strega’, come riconoscerlo e curarlo. 10 consigli dagli ortopedici

Roma, 15 aprile 2025 – Arriva all’improvviso, un movimento sbagliato e in un attimo ci si ritrova letteralmente “piegati in due”: parliamo del blocco lombare acuto o lombalgia, più comunemente conosciuto come “colpo della strega” che, inaspettato e molto doloroso, come in un incantesimo compromette e limita i movimenti della schiena.

“Il blocco lombare acuto – spiega il prof. Pietro Randelli, Ordinario di Ortopedia dell’Università degli Studi di Milano, Direttore della Clinica Ortopedica dell’Istituto Gaetano Pini e Presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) – è una patologia molto frequente, basti pensare che la maggior parte delle persone riferisce almeno un episodio nel corso della vita e richiede una gestione iniziale da parte del medico di medicina generale: il trattamento solitamente prevede riposo e somministrazione di farmaci antidolorifici che risolvono i sintomi nella maggior parte dei casi. L’ortopedico interviene quando la lombalgia è resistente al trattamento conservativo o quando, effettuato un accertamento diagnostico, viene riscontrata una patologia degna di approfondimenti ed eventualmente di intervento chirurgico”.

In generale, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il mal di schiena è tra le principali cause di disabilità a livello globale e, dati alla mano, 1 persona su 13 nel mondo, oltre 600 milioni di persone, ha sperimentato nel corso dell’anno almeno un dolore lombare. Anche in Italia i dati non sono confortanti: il mal di schiena è uno dei disturbi più trascurati e costringe a stare a casa 1 persona su 3 ogni anno, in termini di assenza dal lavoro (Dati INAIL).

“È importante ricordare – aggiunge il prof. Alberto Di Martino, Associato di Ortopedia presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli e l’Università di Bologna ed esperto SIOT per la Chirurgia Vertebrale – che la lombalgia è un sintomo e non una diagnosi: molte patologie possono determinarla e non tutte sono appannaggio dell’ortopedico, anche se i problemi alla colonna vertebrale sono sicuramente i più frequenti”.

Come riconoscere, affrontare e superare il “colpo della strega”? In un decalogo, i consigli degli ortopedici della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT):