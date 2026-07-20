Clima, rincari e siccità spingono il Madagascar verso una nuova emergenza alimentare. Save the Children lancia l’allarme

L’Organizzazione chiede alla comunità internazionale di aumentare con urgenza i finanziamenti destinati agli interventi umanitari, in particolare per l’assistenza alimentare, i programmi nutrizionali, l’accesso ai servizi sanitari e il sostegno alle famiglie più vulnerabili per rafforzarne la resilienza agli effetti della crisi climatica, prima che la situazione peggiori ulteriormente durante la stagione di magra

Roma, 20 luglio 2026 – La fame in Madagascar è destinata ad aggravarsi sensibilmente nei prossimi mesi. Entro la fine dell’anno, infatti, il numero di persone che si troveranno in una condizione di insicurezza alimentare di livello critico potrebbe aumentare del 75%, mentre circa un bambino su dieci sotto i cinque anni è (o sarà) colpito da malnutrizione acuta. È l’allarme che lancia oggi Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

Secondo l’ultimo rapporto dell’Integrated Food Security Phase Classification (IPC) – il sistema internazionale di monitoraggio della sicurezza alimentare – tra ottobre di quest’anno e febbraio del prossimo, il numero di persone che affronteranno livelli critici di fame potrebbe raggiungere i 3,72 milioni, pari a circa il 10% della popolazione del Paese.

Tra maggio 2026 e aprile 2027 si stima che circa 502.000 bambini sotto i cinque anni, cioè uno su dieci, e 21.000 donne in gravidanza o in allattamento, saranno colpiti o continueranno a soffrire di malnutrizione acuta in Madagascar. Di questi, circa 78.000 bambini potrebbero sviluppare una malnutrizione acuta grave, la forma più pericolosa della malnutrizione, che richiede cure mediche immediate.

Quasi 426.000 persone potrebbero trovarsi in condizioni di emergenza alimentare, più del doppio rispetto ai livelli attuali. Secondo Save the Children, la crisi alimentare è destinata ad aggravarsi a causa della stagione di magra che precede il raccolto, dell’aumento dei prezzi dei generi alimentari e dei sempre più frequenti shock legati alla crisi climatica, rendendo indispensabile un intervento urgente per salvare vite umane e proteggere i mezzi di sussistenza.

L’Organizzazione, inoltre, sottolinea che, nonostante una lieve diminuzione del numero di bambine e bambini che si stima saranno colpiti da malnutrizione acuta rispetto alle stime pubblicate nel settembre dello scorso anno, la situazione resta estremamente grave e continua a interessare centinaia di migliaia di piccoli.

“Quando il cibo scarseggia, sono sempre i bambini a pagare il prezzo più alto. Dietro questi numeri allarmanti ci sono famiglie che faticano ogni giorno a mettere del cibo in tavola, bambini che vanno a dormire affamati e madri costrette a fare scelte impossibili pur di tenere in vita i propri figli. Senza un sostegno immediato, centinaia di migliaia di minori rischiano di soffrire di malnutrizione, ammalarsi e subire conseguenze permanenti sul loro sviluppo. Non possiamo aspettare che le famiglie arrivino al punto di non ritorno prima di intervenire”, ha dichiarato Tatiana Dasy, Rappresentante Paese di Save the Children in Madagascar.

Save the Children chiede alla comunità internazionale di aumentare con urgenza i finanziamenti destinati agli interventi umanitari, in particolare per l’assistenza alimentare, i programmi nutrizionali, l’accesso ai servizi sanitari e il sostegno alle famiglie più vulnerabili per rafforzarne la resilienza agli effetti della crisi climatica, prima che la situazione peggiori ulteriormente durante la stagione di magra.

Save the Children opera in Madagascar dal 2016, realizzando interventi nei settori dell’assistenza in denaro (cash assistance), dell’istruzione, della nutrizione e della protezione dell’infanzia. Nel corso degli anni l’Organizzazione ha risposto a numerose emergenze umanitarie, dalla siccità agli effetti devastanti dei cicloni tropicali.