Città della Salute di Torino, Lorenzo Angelone nuovo Direttore sanitario Dott. Lorenzo Angelone Torino, 1 aprile 2020 – Il Commissario della Città della Salute e della Scienza di Torino dottor Giovanni La Valle ha confermato il dottor Valter Alpe quale Direttore amministrativo e ha nominato il dottor Lorenzo Angelone quale nuovo Direttore sanitario aziendale, che prenderà servizio a partire da lunedì 6 aprile 2020. Il dottor Angelone è attualmente il Direttore di Distretto Area Metropolitana Sud dell’Asl To3 ed in precedenza è stato Direttore dei Distretti di Val Chisone/Germanasca e Val Pellice.

