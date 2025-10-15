Ciclo, gravidanza e contraccezione: 20 fake news smentite dalla scienza

Roma, 15 ottobre 2025 – In un’epoca in cui le notizie circolano alla velocità di un clic – e con esse anche le fake news – il rischio di imbattersi in contenuti poco affidabili è elevato. Quando si parla di salute femminile, però, la cattiva informazione può avere effetti significativi e rendere più difficile compiere scelte consapevoli.

Lo Studio nazionale Fertilità dell’Istituto Superiore di Sanità (EpiCentro – ISS), condotto su oltre 16.000 adolescenti e 20.000 adulti rappresentativi della popolazione italiana, evidenzia come la conoscenza di temi legati a sessualità, fertilità e prevenzione resti ancora limitata. I giovani mostrano una comprensione generale della fertilità, ma poca consapevolezza dei fattori di rischio come età, infezioni sessualmente trasmissibili o uso corretto di contraccettivi. Oltre l’80% si informa online, mentre la scuola rimane il principale canale educativo e la famiglia un contesto poco coinvolto.

Dott. Marco Grassi

Tra gli adulti cresce l’incertezza: circa un terzo non desidera avere figli o non pensa di farlo, principalmente per motivi economici e lavorativi. Lo studio evidenzia la necessità di rafforzare l’educazione sessuale e riproduttiva e di creare condizioni sociali favorevoli alla genitorialità.

“Molti falsi miti sulla salute femminile si tramandano da generazioni e rischiano di influenzare comportamenti quotidiani e scelte importanti, dalla contraccezione alla prevenzione oncologica – spiega Marco Grassi, ginecologo dell’Ospedale C. e G. Mazzoni di Ascoli Piceno – per questo, è fondamentale affidarsi a fonti scientifiche e al proprio medico, evitando di cercare risposte sui social o nei forum non verificati”.

Con il supporto del dott. Grassi, facciamo chiarezza su 20 tra le fake news più diffuse in ambito di salute femminile, sfatando miti e convinzioni errate.

1. Durante le mestruazioni non si può fare sport

Falso. L’attività fisica può alleviare crampi e migliorare l’umore. L’esercizio, anche leggero, contribuisce al benessere e può ridurre i sintomi del ciclo.

2. Il ciclo deve durare sempre 28 giorni

Falso. La durata normale varia da 24 a 35 giorni; ciò che conta è la regolarità. Ogni donna ha la sua variabilità: cicli più corti o più lunghi possono essere perfettamente normali.

3. Le mestruazioni si sincronizzano tra donne che vivono insieme

Falso. Gli studi dimostrano che è solo un mito. Il fenomeno è casuale e non scientificamente supportato.

4. Non si può fare il bagno in mare o in piscina durante il ciclo

Falso. Con assorbente interno o coppetta mestruale è sicuro. Il bagno può anche alleviare i crampi: la protezione adeguata è sufficiente

5. Durante il ciclo non si può restare incinta

Falso. È possibile concepire perché gli spermatozoi sopravvivono fino a 7 giorni. Anche durante le mestruazioni, senza contraccettivi, c’è rischio di gravidanza.



6. Non si può donare sangue durante le mestruazioni

Falso. La donazione è sicura se la donna è in buone condizioni. Si può donare anche durante il ciclo, meglio però farlo tra il 10° e il 21° giorno in estate.

7. Mangiare cioccolato peggiora i dolori mestruali

Falso. Il cioccolato fondente può ridurre crampi e stimolare endorfine. Inoltre è un alleato dell’umore e del benessere durante il ciclo.

8. Durante la gravidanza si deve mangiare per due

Falso. Serve una dieta equilibrata, non un eccesso calorico. Mangiare per due è un mito: durante la gravidanza la donna deve condurre una dieta sana ed equilibrata senza eccessi.

9. Bere birra aumenta la produzione di latte

Falso. La produzione di latte dipende dalla suzione del bambino, non da bevande. La birra non stimola il latte. È necessario, anzi, fare attenzione all’assunzione di alcol durante la gravidanza e l’allattamento. È del tutto sconsigliata, se la mamma beve alcol, il bambino “beve” con lei!

10. Allattando non si può restare incinta

Falso. La fertilità può tornare rapidamente dopo il parto. Allattare riduce le probabilità, ma non annulla il rischio di gravidanza.

11. Il Papilloma virus infetta solo le donne

Falso. Gli uomini possono contrarre HPV e trasmetterlo. Fino al 70% degli uomini si infetta nel corso della vita; vaccino e prevenzione sono fondamentali.

12. Il latte artificiale è equivalente al latte materno

Falso. Il latte materno contiene nutrienti e sostanze immunologiche insostituibili. Il latte materno è unico: protegge da infezioni e supporta lo sviluppo intestinale.

13. Durante la gravidanza non si può fare il vaccino antinfluenzale

Falso. Il vaccino antinfluenzale, sicuro in tutti i trimestri e durante l’allattamento, è la principale protezione preventiva. Oltre alla vaccinazione, lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria riducono significativamente il rischio di contagio.

14. È vietato assumere farmaci in gravidanza e allattamento

I farmaci, ma non tutti, possono avere effetti dannosi in gravidanza e durante l’allattamento. Per questo motivo, in queste circostanze, i farmaci vanno utilizzati esclusivamente se indispensabili e sempre sotto prescrizione e supervisione del medico.

15. Il reggiseno può provocare il tumore al seno

Falso. Non ci sono evidenze scientifiche che il reggiseno possa aumentare il rischio di cancro al seno. La prevenzione del tumore al seno si basa su fattori noti: familiarità, uso di ormoni, obesità, alcol, sindrome metabolica e insulino-resistenza, oltre a uno stile di vita sano, dieta equilibrata, attività fisica regolare e controlli senologici periodici.

16. Se prendo la pillola, sono protetta dalle infezioni sessualmente trasmesse

Falso. La pillola anticoncezionale impedisce solo la gravidanza e non protegge da infezioni sessualmente trasmesse. Per difendersi da virus e batteri è necessario usare sempre il preservativo o il dental dam, che creano una barriera protettiva durante tutto il rapporto.

17. Non si possono avere rapporti sessuali durante il ciclo

Falso. È una scelta personale; a volte può alleviare i crampi. Non esistono divieti medici: la decisione è della coppia.

18. Non si possono cucinare lievitati o maionese durante il ciclo

Falso. Non ci sono evidenze scientifiche. La cucina non risente del ciclo mestruale: questa è solo superstizione.

19. Dopo il taglio cesareo, si possono fare gli addominali senza paura che si riapra la ferita?

Sì, ma solo dopo almeno 6 settimane, iniziando gradualmente e con l’ok del medico. Prima si raccomandano esercizi leggeri per il pavimento pelvico e il basso ventre, evitando sforzi e pesi, per proteggere la ferita e favorire la guarigione.

20. Gli ormoni del ciclo pregiudicano la lucidità e l’attenzione

Falso. Le capacità cognitive non vengono alterate in modo significativo. Le fluttuazioni ormonali non compromettono memoria, attenzione o performance mentali.

“Sapere riconoscere i falsi miti legati alla salute femminile è fondamentale per fare scelte sicure e consapevoli. Informarsi sempre tramite fonti affidabili e consultare il proprio medico aiuta a proteggere il benessere fisico e mentale, evitando paure e comportamenti basati su informazioni errate”, conclude il dott. Marco Grassi.