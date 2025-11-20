Cibi ultra-processati, rischio globale: The Lancet lancia l’allarme sulla nuova minaccia alimentare

L’aumento del consumo di alimenti ultra-processati (UPF) richiede una maggiore sensibilizzazione e azioni politiche decisive, secondo una serie di tre articoli scientifici pubblicati sulla prestigiosa rivista medica The Lancet. Questa serie di tre articoli riflette il lavoro, basato su una meta-analisi di dati epidemiologici, di 43 esperti internazionali, tra cui Carlos Monteiro, dell’Università di San Paolo, che ha creato il concetto di alimenti ultra-trasformati.

Sebbene non sia il primo studio di questo tipo, dopo la recente pubblicazione di una prima meta-analisi, il presente studio ha individuato nuovi segnali relativi ai rischi per la salute derivanti dai prodotti alimentari ultra-elaborati.

Secondo Monteiro, il marketing aggressivo dei prodotti alimentari ultra-elaborati da parte delle aziende sta portando a un preoccupante cambiamento nelle abitudini alimentari a livello mondiale, con un conseguente aumento delle malattie croniche legate all’alimentazione. Negli ultimi decenni, la percentuale di apporto calorico derivante dagli UPF ha superato il 50% negli Stati Uniti e nel Regno Unito, è raddoppiata in Messico e Brasile (dal 10% al 23%) e in Cina (dal 4% al 10%) ed è triplicata in Spagna (dal 10% al 32%).

Il vicedirettore della SAFE Luigi Tozzi ha dichiarato: “Si tratta di un vero e proprio cambiamento nella percezione dei rischi pubblici rappresentati dagli UPF. Sono sempre più numerosi gli indizi, basati sui dati delle meta-analisi, che indicano gli UPF e il loro impatto sulla salute. Questo nuovo studio di meta-analisi conferma i risultati di quello precedente. La conclusione è chiara: dobbiamo adeguare le nostre politiche di salute pubblica alle prove fornite dalla scienza per proteggere tutti i consumatori, in particolare i più vulnerabili”.

Gli autori chiedono studi epidemiologici su larga scala e misure precauzionali, compresi requisiti di etichettatura sulla parte anteriore delle confezioni, fino a quando non saranno raccolte prove sufficienti.

Mathilde Touvier, dell’Istituto nazionale francese per la salute e la ricerca medica (Inserm), ha affermato: “L’attuale dibattito scientifico sugli UPF deve essere chiaramente distinto dai tentativi di screditare le prove esistenti da parte dei gruppi di interesse”.

La professoressa Karen Hoffman, dell’Università di Witwatersrand, in Sudafrica, ha insistito sulla necessità di una risposta coordinata a livello globale alla minaccia rappresentata dagli UPF, in modo simile all’opposizione dimostrata dai professionisti della medicina nei confronti dell’industria del tabacco nei decenni passati.

*******

Dangers posed by UPFs require global policy action, 43 top researchers say

The increase in the consumption of ultra-processed foods (UPFs) requires awareness raising and decisive policy actions, according to a series of three scientific articles published in the prestigious The Lancet medical journal. This series of three articles reflects the work, based on a meta-analysis of epidemiological data, of 43 international experts, including Carlos Monteiro, from Sao Pãulo University, who created the concept of ultra-processed foods.

Although this is not the first study of this kind, after the recent publication of a first meta-analysis study, the present study has found new signs about the health risks posed by UPFs.

According to Monteiro, the aggressive marketing of UPFs by corporations is leading to a worrying dietary shift, worldwide, leading to an increase in diet-related chronic diseases. In the last decades, the share of caloric intake from UPFs has gone over 50% in the US and the UK, it has doubled in Mexico and Brazil (10% to 23%), and in China (4% to 10%); and it has tripled in Spain (10% to 32%).

Deputy Director of SAFE Luigi Tozzi said: “This is a real change in the perception of the public risks posed by UPFs. There are more and more indications, based on meta-analysis data that point at UPFs and their health impact. This new meta-analysis study confirms the findings of the previous one. The conclusion is clear: we must adapt our public health policies to the evidence provided by science to protect all consumers, especially the most vulnerable”.

The authors call for large-scale epidemiological studies and for precautionary measures, including front-of-package labelling requirements, until sufficient evidence is gathered.

Mathilde Touvier, from French National Institute of Health and Medical Investigation (Inserm) said: “The current scientific debate on UPFs must be clearly distinguished from the attempts to discredit the existing evidence by interest groups”.

Professor Karen Hoffman, from Witwatersrand University, in South Africa, insisted on the need for a global coordinated response for the threat posed by UPFs, in a similar way to the opposition shown by medicine professionals to the tobacco industry in past decades.

(foto: Pixabay)