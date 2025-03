Chiude EmTech Italy 2025: confermato il ruolo chiave dell’Italia nell’innovazione tecnologica

Roma, 14 marzo 2025 – Chiude con 1.300 presenze EmTech Italy 2025 Human & Tech, la prima edizione italiana dell’evento internazionale dedicato alle tecnologie emergenti che ha debuttato a Roma l’11 e il 12 marzo.

Organizzato da MIT Technology Review Italia e dall’Università Campus Bio-Medico di Roma con l’obiettivo di costruire insieme la nuova architettura etica dell’intelligenza artificiale, l’evento ha ospitato a Cu.Bo (CUltural BOx) 37 tra panel e keynote speech e 78 esperti internazionali, accademici e leader istituzionali come Renato Brunetta, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, Valentino Valentini, Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Alec Ross, autore di The Industries of the Future ed ex consigliere senior per l’innovazione del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Leandro Pecchia, professore di ingegneria biomedica dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, Tomaso Poggio, McDermott Professor in MIT’s Department of Brain and Cognitive Sciences e Brian Anthony, Associate Director, MIT.nano.

Con grande attenzione alle sfide etiche e legali che il suo sviluppo comporta, l’intelligenza artificiale è stata eletta a motore di innovazione in grado di risolvere alcune delle più grandi problematiche globali anche in Italia. Dalla medicina del futuro alla robotica, dalle neuroscienze agli ospedali intelligenti, dall’energia allo spazio, questa tecnologia sta trasformando le città e il settore sanitario, aprendo nuove frontiere per la ricerca e la cura.

“Di grande soddisfazione la partecipazione ottenuta in questa prima edizione di EmTech Italy. Abbiamo condiviso due giorni ricchi di idee innovative ad alto impatto che ci hanno proiettato nel cuore della rivoluzione digitale e, grazie all’alleanza con MIT Technology Review, abbiamo reso la nostra Università un aggregatore di imprenditori, scienziati, innovatori e professionisti, uniti dallo stesso obiettivo: sviluppare tecnologie e innovazioni al servizio della persona. Grazie a EmTech Italy l’Università Campus Bio-Medico di Roma cresce nella sua postura internazionale e nel suo ruolo di agente promotore di un modo nuovo di fare formazione e di accompagnare le buone idee sul sentiero dell’innovazione. Già da domani riprendiamo il lavoro del team per vincere la sfida che non è tra Umano e Tecnologia ma tra Umano che governa la tecnologia e Umano che non la governa”, dichiara Andrea Rossi, Amministratore Delegato dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

“EmTech Italy 2025 segna un traguardo storico. In due giornate intense, abbiamo esplorato soluzioni all’avanguardia, acceso il dibattito sulle sfide del futuro e creato connessioni che daranno forma al domani digitale. La risposta della comunità globale è stata travolgente, a conferma che l’Italia ha un ruolo chiave nell’innovazione tecnologica. Un enorme ringraziamento va ai nostri partner, agli speaker e all’Università Campus Bio-Medico di Roma, che hanno creduto in questo progetto fin dall’inizio, rendendolo possibile. Questo successo ci assegna una responsabilità chiara: guardare verso il futuro e lanciare progetti di sempre maggiore impatto per valorizzare le eccellenze italiane, trasformare idee in progetti concreti e generare impatto globale. Il viaggio è appena iniziato”, commenta Tommaso Canonici, editore di MIT Technology Review Italia.

Con il suo intervento, Alec Ross ha delineato il futuro dell’AI, evidenziando come questa tecnologia stia ridefinendo il nostro modo di lavorare, comunicare e innovare. Ha spiegato che, dopo l’era dell’AI percettiva e dell’AI generativa, verrà il tempo dell’AI autonoma, capace di eseguire azioni complesse come organizzare un’agenda o ottimizzare un sistema e dell’AI fisica, che trova applicazione in droni, robot e automazione industriale. “Il futuro dell’Intelligenza Artificiale non è solo nei grandi modelli linguistici, ma nelle applicazioni concrete che trasformano il mondo reale”, ha affermato Ross, sottolineando il ruolo strategico che l’Italia può giocare grazie alla sua eccellenza nella manifattura e nell’industria di precisione.

La manifestazione ha ospitato anche alcuni momenti di dimostrazione pratica di innovazioni applicate all’ambito ospedaliero: il prof Leandro Pecchia e la professoressa Loredana Zollo, dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, hanno presentato soluzioni di Intelligenza artificiale e robotica utilizzate in ambito clinico.