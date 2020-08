Chirurgia vertebromidollare, innovazioni scientifico-tecnologiche. Convegno a Udine

Udine, 2 maggio 2019 – “25 anni di Chirurgia Vertebro Midollare in Friuli Venezia Giulia” è il titolo del convegno che si terrà venerdì 3 maggio (dalle ore 9.00 alle ore 18.15) e sabato 4 maggio (dalle ore 9.00 alle ore 13.00) presso la Sala Polifunzionale sita sotto la Chiesa del Presidio Ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine.

Nel corso del Convegno saranno discusse le basi teoriche della svolta culturale che ha portato alla nascita del chirurgo vertebromidollare, costituito dalla fusione dell’insieme delle competenze neurochirurgiche ed ortopediche oltre alla presentazione dell’evoluzione clinico professionale e scientifica ottenuta negli ultimi 25 anni.

Saranno analizzati anche i futuri scenari derivanti dalla continua evoluzione dell’innovazione tecnologica, che stanno portando ad una mutazione di prospettiva nel trattamento dei pazienti, i quali potranno beneficiare di soluzioni ritagliate su misura.

Nel corso del convegno verranno illustrati i progressi della preparazione infermieristica che si è evoluta, sia nell’area degenze che in sala operatoria, al passo con le nuove evidenze scientifiche e la chirurgia mutata nel tempo.

“Il 6 dicembre 1993 – afferma la dott.ssa Barbara Cappelletto, Direttore della SOC di Chirurgia Vertebro Midollare e Unità Spinale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – veniva aperto il reparto di Unità Spinale nell’ospedale Santa Maria della Misericordia, polo chirurgico che integrava il polo riabilitativo dell’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione Gervasutta.

Era nato per dare finalmente una risposta ed una collocazione ai pazienti traumatizzati che, all’epoca, venivano trasferiti in altre regioni. Questo creava difficoltà nella gestione di pazienti critici ma soprattutto dilazionava un intervento chirurgico di decompressione delle strutture nervose.

La Struttura si è progressivamente trasformata, sviluppando competenze chirurgiche che sono state applicate ad una casistica più ampia. Mantenendo il rigore concettuale, sono state introdotte moderne strumentazioni che hanno offerto nuove soluzioni a differenti patologie. Per evidenziare questo aspetto, ha cambiato nome in “Chirurgia Vertebro-midollare” ma questo non ha mutato la relazione con il Gervasutta nel percorso di cura integrato del paziente con lesioni vertebro-midollari”.

La mission della SOC di Chirurgia Vertebro Midollare e Unità Spinale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine rimane quella di curare nel miglior modo possibile i pazienti investendo sull’appropriatezza migliorando le capacità di selezione e adeguando continuamente il tipo di risposta al mutare dei bisogni e delle caratteristiche dei cittadini.

“La lungimiranza dei politici del passato – conclude la dott.ssa Cappelletto – è stata sostenuta dalle ultime amministrazioni: ci ha condotto a quello che siamo nel presente e ci consente di proiettarci nel futuro. Un futuro nel quale, seguendo le evoluzioni tecnologiche, perseguiremo con tenacia il rigore nell’indicazione clinica e l’umanizzazione nell’approccio al paziente”.