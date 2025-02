Chirurgia vertebrale, prestigioso riconoscimento al dott. Emanuele Quarto

Da sin: Andrea Zanirato, Matteo Formica, Emanuele Quarto

Genova, 26 febbraio 2025 – Il dott. Emanuele Quarto, dirigente medico della Clinica Ortopedica, diretta dal prof. Matteo Formica, dell’ospedale San Martino di Genova, ha ottenuto il prestigioso ‘EUROSPINE Advanced Diploma’, un riconoscimento che certifica il completamento del massimo grado di formazione in chirurgia vertebrale in Europa.

Rilasciato dalla Società Europea di Chirurgia Vertebrale, questo traguardo, già in passato ottenuto dal prof. Matteo Formica, rappresenta il culmine di un percorso avanzato di formazione accademica e pratica, che richiede non solo il superamento di tutti i moduli teorici di base e avanzati, ma anche il completamento di una borsa di studio di almeno 6 mesi presso un centro di eccellenza Eurospine per la chirurgia vertebrale.

Una testimonianza del continuo impegno dei professionisti della Clinica Ortopedica nel mantenere elevati standard di specializzazione e aggiornamento continuo in un campo altamente specialistico come quello della chirurgia vertebrale.