Chirurgia vertebrale, certificazione di eccellenza da Eurospine all’Istituto Ortopedico Galeazzi

Milano, 20 novembre 2019 – L’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano ha ottenuto la prestigiosa certificazione di eccellenza, a livello europeo, conferita da Eurospine, autorevole società scientifica che stila le linee guida dei migliori centri europei di chirurgia vertebrale.

Questo importante riconoscimento, che non ha precedenti in Italia, premia il lavoro delle unità operative della struttura milanese del Gruppo San Donato che si occupano di tutti gli aspetti legati alle patologie spinali: dalle malattie degenerative alle neoplasie, fino alle deformità. Il Galeazzi si conferma come uno dei centri di riferimento in Italia per la qualità delle cure, la completezza di trattamento e il follow up, al pari di altre strutture europee del settore.

Tra le unità operativa coinvolte: Chirurgia vertebrale I (diretta dal dottor Fabrizio Giudici e dal dottor Antonino Zagra), Chirurgia vertebrale II (diretta dal dottor Roberto Bassani), Chirurgia vertebrale III-Scoliosi (diretta dal dottor Marco Brayda-Bruno), Chirurgia vertebrale IV-GSpine4 (diretta dal dottor Claudio Lamartina e dal dottor Pedro Berjano), Neurochirurgia (diretta dal dottor Domenico Servello) e il Centro di Chirurgia Ortopedica Oncologica e Ricostruttiva del Rachide (diretta dal dottor Alessandro Luzzati).