Chirurgia urologica tra robotica, intelligenza artificiale e il primo trapianto di vescica al mondo: CILR-AI a Firenze

Firenze, 30 maggio 2025 – Dal 4 al 6 giugno 2025, la città di Firenze sarà il palcoscenico internazionale della 21ª edizione di “Challenges in Laparoscopy & Robotics – AI (CILR-AI)”, un congresso che da oltre vent’anni rappresenta un appuntamento imprescindibile per i leaders della chirurgia urologica mini-invasiva e robotica.

In un contesto medico-scientifico sempre più globale e interconnesso, CILR-AI 2025 si conferma come uno degli eventi più rilevanti al mondo, con oltre 1000 delegati attesi da più di 50 paesi. Tre giorni di alta formazione, innovazione e confronto interdisciplinare, in una delle città simbolo del Rinascimento, oggi capitale della scienza chirurgica d’avanguardia.

Questa edizione straordinaria è stata organizzata da un comitato scientifico d’eccellenza composto da luminari di fama mondiale: Vito Pansadoro, Direttore del Centro di Laparoscopia della Fondazione Vincenzo Pansadoro, Clinica Pio XI di Roma, nonché ideatore e organizzatore del CILR-AI da 21 anni; Inderbir Gill, Direttore del Dipartimento di Urologia presso la Keck School of Medicine, University of Southern California, Los Angeles; Andrea Minervini, Direttore del reparto di Urologia e Andrologia dell’AOU Careggi di Firenze; James Porter, Direttore del Dipartimento di Chirurgia Robotica presso il Swedish Medical Center diSeattle; Giuseppe Simone, Direttore del Dipartimento di Urologia dell’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” di Roma; Xu Zhang, Direttore del Dipartimento di Urologia del Chinese PLA General Hospital 301 di Pechino.

In questa cornice di eccellenza, il congresso ospiterà un momento storico: il prof. Inderbir Gill, interverrà per presentare per la prima volta, il follow-up clinico del primo trapianto di vescica umana mai eseguito al mondo su un uomo in dialisi da sette anni, effettuato il 4 maggio 2025 presso il Ronald Reagan UCLA Medical Center in collaborazione con il prof. Nima Nassiri dell’Università della California di Los Angeles.

I dettagli dell’intervento e i dati clinici saranno illustrati in anteprima mondiale proprio a Firenze, segnando una nuova frontiera per la chirurgia ricostruttiva e i trapianti d’organo.

Un congresso che segna la storia della chirurgia urologica

L’edizione fiorentina di CILR-AI celebra un’eredità unica: un congresso che ha fatto la storia dell’urologia internazionale, contribuendo all’introduzione e diffusione di tecnologie rivoluzionarie:

2013 – Cina: introduzione della chirurgia robotica;

2024 – Roma-Pechino: primo intervento di telechirurgia oncologica transcontinentale;

2025 – Los Angeles: primo trapianto di vescica su uomo, i cui dati verranno presentati in anteprima mondiale proprio a Firenze.

Un laboratorio globale di innovazione

CILR-AI non è solo un congresso, ma un laboratorio globale in continuo movimento, capace di adattarsi e anticipare i cambiamenti della medicina contemporanea. Nato a Roma nel 2004 con il nome di Challenges in Laparoscopy (CIL), l’evento si è evoluto fino a integrare prima la chirurgia robotica (CILR), e oggi anche l’intelligenza artificiale (AI), che sarà protagonista assoluta.

Dal 2004 ad oggi CILR-AI, ogni anno ha toccato le principali capitali scientifiche del mondo: Roma, Bordeaux, Parigi, Lipsia, Pechino, Barcellona, Istanbul, Lisbona, Torino, Baveno, Stoccolma – e oggi per la prima volta a Firenze, che diventa crocevia di competenze, tecnologie e culture mediche.

Firenze 2025: una 21° Edizione nella quale tecnologia, scienza e formazione sono al servizio del futuro

Le sale congressuali saranno dotate di sistemi multicanale, traduzione simultanea e dispositivi di ultima generazione per garantire a ogni partecipante un’esperienza formativa personalizzata e accessibile, anche nei momenti più tecnici.

CILR-AI 2025 sarà un’occasione irripetibile per entrare in contatto con i massimi esperti internazionali, condividere esperienze cliniche e confrontarsi sui più recenti sviluppi dell’intelligenza artificiale in chirurgia.

Un evento internazionale, una visione condivisa

Con il suo format innovativo, la sua vocazione itinerante e il coinvolgimento diretto di clinici da tutto il mondo, CILR-AI è oggi riconosciuto come uno dei congressi più influenti nel panorama della chirurgia urologica mini-invasiva. L’edizione 2025 rinnova questo impegno, offrendo ai partecipanti una visione integrata tra formazione, tecnologia e futuro della medicina.