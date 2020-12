Chirurgia toracica di eccellenza in Romagna: effettuato primo trapianto di sterno

Forlì, 30 dicembre 2020 – All’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì un paziente di settanta anni è stato operato con successo di trapianto dello sterno dall’équipe di Chirurgia toracica forlivese, diretta dal prof. Franco Stella. L’intervento è stato eseguito in collaborazione con il team anestesiologico forlivese, diretto dal dottor Stefano Maitan .

Nove anni fa lo stesso prof. Stella aveva effettuato a Bologna il primo trapianto totale di sterno, sostituendo l’80% dell’osso che fa da colonna portante del torace. In particolare, lo sterno impiantato all’ospedale di Forlì, prelevato dalla Banca dell’osso tra quelli compatibili per morfologia e dimensione, è stato decellularizzato per evitare rigetti e rimodellato in sala operatoria.

Prof. Franco Stella

La Chirurgia Toracica dell’Ausl Romagna nell’ultimo anno è diventato il primo centro, per numero di interventi chirurgici al polmone, in Emilia Romagna e tra i primi tre centri in Italia. E’ anche il primo centro in Emilia Romagna e tra i primi quattro centri in Italia per la chirurgia dell’esofago.

“Questa tipologia di intervento viene impiegata per patologia tumorale, o infettiva, dello sterno ed è la più vantaggiosa perché non richiede terapia immunosoppressiva – spiega il prof. Stella – Ho portato in Romagna la mia esperienza trapiantologica, maturata in anni di attività nel Centro Trapianti di Bologna, perché il sistema sanitario dell’Ausl Romagna presenta altissime professionalità anestesiologiche, rianimatorie, pneumologiche, di sala operatoria e di degenza ordinaria”.

“La possibilità di eseguire procedure così complesse è infatti strettamente collegata al fatto che l’Ausl Romagna è un sistema sanitario di altissimo livello – precisa il prof. Stella – che, non a caso, è stato scelto per l’insediamento di due corsi di laurea di medicina dell’Università di Bologna. Il trapianto effettuato oggi è inoltre perfettamente riproducibile anche nelle altre sedi degli ospedali di Ravenna e Riccione, dove opero”.

“Devo molto della mia formazione, voglio ricordarlo in questa giornata importante per i trapianti in Romagna – conclude il prof. Stella – al mio Maestro prof. Ruggero Bazzocchi, originario di Faenza che, quando ho iniziato l’attività, era direttore della Chirurgia Toracica del Sant’Orsola. Mi sono laureato e specializzato con lui e insieme abbiamo iniziato i trapianti di polmone.”