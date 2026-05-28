Chirurgia robotica e infezioni ortopediche, esperti italiani si confrontano a Olbia

Sassari, 28 maggio 2026 – Si svolgerà sabato 30 maggio all’Hotel President di Olbia un convegno dal titolo “Aggiornamenti scientifici su Chirurgia robotica ortopedica e infezioni in Ortopedia e traumatologia”. L’evento è organizzato dai chirurghi ortopedici Sebastiano e Franco Cudoni, direttori rispettivamente dei reparti ortopedici e dei Dipartimenti di Emergenza e Urgenza degli ospedali “Giovanni Paolo II” di Olbia e “Santissima Annunziata” di Sassari.

Gli argomenti che verranno affrontati sono di grande attualità e riguardano l’impiego delle nuove tecnologie legate all’Intelligenza artificiale, fra cui la robotica, e le infezioni osteoarticolari, che rappresentano le nuove sfide che i chirurghi ortopedici dovranno affrontare nel breve periodo.

Prof. Sebastiano Cudoni

“È arrivato il tempo di superare la fase esclusivamente esperienziale nelle procedure chirurgiche di protesizzazione delle articolazioni maggiori, avvalendosi degli strumenti acquisiti con l’intelligenza artificiale nella pianificazione ed esecuzione degli interventi”, affermano gli organizzatori.

Quale ruolo ha la formazione e quali opportunità per la chirurgia elettiva tra ospedali pubblici e ospedali privati convenzionati? E quali sfide legate all’antibiotico-resistenza attendono i chirurghi e con quali strumenti si potranno prevenire e affrontare le infezioni nelle procedure chirurgiche per interventi elettivi e/o traumatologici?

Prof. Franco Cudoni

Su questi temi discuteranno alcuni tra i più esperti ortopedici italiani di chirurgia robotica ortopedica e con le maggiori casistiche, insieme a specialisti delle infezioni in chirurgia elettiva protesica e traumatologica, provenienti dal Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Campania e Puglia, oltre a tutti i direttori delle Ortopedie della Sardegna.

“Da anni anche nelle nostre strutture sanitarie pubbliche e private sono state introdotte le procedure robotiche – aggiungono Sebastiano e Franco Cudoni – e anche la nostra comunità scientifica sarda può garantire prestazioni di eccellenza nella chirurgia protesica delle articolazioni maggiori di anca, ginocchio e spalla nel rispetto di standard internazionali”.

Durante l’evento saranno affrontati anche gli aspetti legati alle attività chirurgiche praticate che, nel rispetto delle nuove direttive regionali, prevedono una maggiore integrazione tra ospedali pubblici e privati convenzionati.