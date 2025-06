Chirurgia protesica all’ospedale Landolfi di Solofra: primi interventi di eccellenza contro l’esodo sanitario

Avellino, 10 giugno 2025 – Eseguiti i primi interventi di chirurgia protesica ortopedica al plesso Landolfi di Solofra dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, con la contestuale attivazione dei primi due dei dieci posti letto previsti per il nuovo modulo.

Si tratta di un traguardo concreto che segna l’avvio operativo di una nuova fase per l’ospedale solofrano, che comincia così a erogare prestazioni chirurgiche in elezione ad alta complessità in ambito ortopedico, a beneficio del territorio e in coerenza con la programmazione regionale.

L’attività è svolta in integrazione funzionale con l’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia, con personale dedicato e percorso clinico-assistenziale condiviso, per garantire continuità, qualità e sicurezza delle cure.

Dott. Antonio Medici

“È un risultato significativo – afferma il Direttore Generale, Renato Pizzuti – che testimonia l’impegno concreto dell’Azienda per valorizzare il plesso Landolfi attraverso l’attivazione progressiva di servizi di elevata specializzazione. L’obiettivo è duplice: offrire ai cittadini prestazioni di eccellenza in loco e, al tempo stesso, arginare il fenomeno della mobilità sanitaria, trattenendo sul territorio pazienti che altrimenti si rivolgerebbero a strutture extraregionali”.

Dopo l’intervento chirurgico, i pazienti possono proseguire il percorso assistenziale all’interno dello stesso plesso, accedendo alle tecnologie avanzate e alle palestre attrezzate dell’Unità operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale, ed essere dimessi dopo aver riacquisito completa autonomia motoria.

Gli interventi di chirurgia protesica sono coordinati dal Direttore dell’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Moscati, Antonio Medici, con il supporto di un’équipe collaudata e la collaborazione del personale di Anestesia e Rianimazione assegnato al presidio per assicurare continuità nelle procedure.

“L’avvio delle attività di protesi d’anca e di ginocchio in un reparto dedicato – evidenzia Medici – consente di ridurre le liste di attesa aziendale per gli interventi programmati e di completare l’offerta pubblica in un ambito chirurgico che fa registrare ancora troppi viaggi della speranza. Il management ha già avviato le procedure per il reclutamento di risorse umane da destinare alla protesica e, quando l’organico sarà completo, si potranno attivare gli altri posti letto e intensificare le sedute operatorie, per il momento limitate a due giorni alla settimana”.

Sempre l’Ortopedia e Traumatologia e sempre nel plesso di Solofra garantisce già il day surgery per diversi interventi, tra cui il tunnel carpale, il pollice a scatto e le artroscopie. “Un’attività in costante e progressivo sviluppo – conclude Medici – che culminerà nel mese di settembre, con l’apertura di ambulatori per la somministrazione di terapie innovative”.