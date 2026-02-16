Chirurgia oncologica, specialisti da tutta Italia si riuniscono a Modena

Prof.ssa Roberta Gelmini

Modena, 16 febbraio 2026 – Modena sarà sede, il 20 e 21 febbraio prossimi, del Congresso Mid-Term della Società Italiana di Chirurgia Oncologica (SICO), in programma presso il Centro Servizi del Policlinico di Modena.

L’evento è promosso in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, che concedono il patrocinio all’iniziativa, e vedrà la partecipazione di medici e specialisti provenienti da tutta Italia. Porteranno il loro saluto la magnifica Rettrice di UNIMORE, prof.ssa Rita Cucchiara e il Direttore Generale dell’AOU ing. Luca Baldino.

Il congresso, presieduto dalla prof.ssa Roberta Gelmini, Direttrice della Chirurgia Generale d’Urgenza e Oncologica del Policlinico di Modena e docente UNIMORE, rappresenta un momento centrale della vita scientifica della SICO, società impegnata nella promozione della ricerca, della formazione e della definizione di linee guida nell’ambito della chirurgia oncologica.

Il Mid-Term SICO si caratterizza per una forte impronta operativa, affiancata alla divulgazione scientifica. Nel corso delle due giornate si riuniranno gli Onco-Team della Società, gruppi di lavoro dedicati alle principali neoplasie d’organo, con l’obiettivo di favorire sinergie, condividere aggiornamenti clinici e sviluppare nuovi progetti di ricerca, in ambito nazionale e internazionale. I lavori offriranno un aggiornamento sui tumori del colon-retto, della cute, del fegato e vie biliari, del pancreas, della mammella, del peritoneo, sui sarcomi, sulle neoplasie endocrine, dell’esofago e dello stomaco.

La seduta plenaria affronterà tematiche di interesse trasversale, tra cui il ruolo della robotica e dell’intelligenza artificiale in chirurgia oncologica e l’approccio multimodale al paziente oligo-metastatico, con il contributo di relatori di rilievo internazionale. Tra gli interventi in programma è segnalata anche la partecipazione del professor Massimo Dominici, docente UNIMORE e Direttore dell’Oncologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Durante la plenaria si svolgerà inoltre la cerimonia di consegna dei primi diplomi di Fellow-ship SICO in chirurgia oncologica, iniziativa che rafforza ulteriormente il valore formativo e culturale della Società. In quest’ottica, la sessione plenaria è stata inserita come attività di didattica elettiva per gli studenti degli ultimi anni del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e il programma è stato divulgato ai medici in formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione di UNIMORE.

“Questo congresso – sottolinea la prof.ssa Roberta Gelmini – rappresenta un’occasione concreta di confronto e crescita per la comunità della chirurgia oncologica. Il lavoro degli Onco-Team consente di tradurre l’aggiornamento scientifico in progettualità condivise, dalla formazione alla ricerca clinica, con ricadute dirette sulla qualità delle cure. La scelta di Modena e il coinvolgimento dell’Università testimoniano l’importanza dell’integrazione tra attività assistenziale, didattica e innovazione”.