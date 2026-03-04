Chirurgia oncologica ad alta complessità: a Tivoli asportato con successo tumore della laringe

Eseguita un’ipofaringo-laringectomia totale con ricostruzione mediante lembo autologo: un risultato che rafforza il ruolo del San Giovanni Evangelista come punto di riferimento regionale per il trattamento delle patologie oncologiche

Roma, 4 marzo 2026 – Un intervento di chirurgia oncologica di elevata complessità è stato eseguito con successo presso l’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Si tratta di un’ipofaringo-laringectomia totale con ricostruzione mediante lembo autologo, effettuata su un paziente di 65 anni affetto da un tumore avanzato della laringe con estensione all’ipofaringe.

L’intervento, tra i primi di questo livello affrontati dall’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria diretta dal dott. Domenico Tassone, ha richiesto una pianificazione chirurgica accurata e un approccio fortemente multidisciplinare. La procedura ha previsto l’asportazione completa della laringe e della porzione interessata di ipofaringe, seguita dalla ricostruzione del tratto faringeo mediante tessuto autologo, con l’obiettivo di ripristinare la continuità digestiva e garantire, per quanto possibile, una buona qualità di vita post-operatoria.

La scelta della ricostruzione con lembo autologo rappresenta una delle soluzioni più avanzate nei casi oncologici complessi del distretto testa-collo. Questa tecnica, infatti, favorisce una migliore integrazione dei tessuti, riduce il rischio di complicanze e consente una più rapida ripresa funzionale.

Oggi l’Unità di Otorinolaringoiatria di Tivoli si colloca tra le realtà più dinamiche del panorama sanitario laziale. Le sue attività comprendono la chirurgia della tiroide e delle ghiandole salivari, la gestione della sinusite cronica e della poliposi nasale, fino alla chirurgia oncologica dei tumori della laringe e del cavo orale.

Particolare attenzione è inoltre rivolta ai percorsi oncologici integrati, basati su un approccio che unisce competenze chirurgiche, diagnostiche e riabilitative, in stretta collaborazione con le altre specialità. Un modello organizzativo che offre al paziente una presa in carico completa, dalla diagnosi al follow-up, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità.

L’esito positivo dell’intervento si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento dell’offerta assistenziale del presidio ospedaliero di Tivoli, sostenuto dalla Direzione Strategica aziendale e volto a potenziare le specialità ad alta complessità e ridurre la mobilità sanitaria. Un risultato che consolida il ruolo del San Giovanni Evangelista come ospedale in costante crescita e capace di elevare progressivamente i propri standard qualitativi di offerta, dimostrando come, anche sul territorio, sia possibile garantire cure altamente specialistiche, efficaci e sicure a beneficio dei pazienti.