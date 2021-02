Chirurgia generale e d’urgenza dell’AO Villa Sofia-Cervello, Antonello Mirabella nuovo direttore Dott. Antonello Mirabella Palermo, 9 febbraio 2021 – Antonello Mirabella è il nuovo direttore dell’unità operativa complessa di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’ospedale Villa Sofia, presidio dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”. L’incarico quinquennale è stato conferito ad esito delle attività valutative complessivamente effettuate. 59 anni, nato a Messina, vive a Palermo. Particolarmente dedicato alla chirurgia laparoscopica ed alla chirurgia d’urgenza delle patologie spontanee e traumatiche. Oltre ad avere partecipato a numerosi congressi nazionali in qualità di relatore, ha collaborato alla redazione di diversi articoli scientifici pubblicati su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. Responsabile regionale della Società Italiana di Chirurgia D’Urgenza e del Trauma, già componente della commissione scientifica ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri) e della commissione regionale siciliana sul politrauma. “Un professionista qualificato e di grande esperienza – commenta il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello”, Walter Messina – che apporterà senz’altro valore aggiunto alla nostra realtà ospedaliera”.

