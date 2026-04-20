Chirurgia epatica laparoscopica: nel Pontino una realtà consolidata e tecnologicamente avanzata

Latina, 20 aprile 2026 – In relazione alle recenti notizie riguardanti interventi di chirurgia epatica eseguiti sul territorio, il Direttore del Dipartimento Chirurgico Sud Pontino, dott. Vincenzo Viola, intende offrire un contributo di approfondimento per una più completa informazione alla cittadinanza.

“La chirurgia epatica laparoscopica rappresenta una realtà consolidata da anni nella pratica clinica, grazie anche all’impiego di tecnologie avanzate come il bisturi ad ultrasuoni, utilizzato da molti anni sia nelle strutture pubbliche che in quelle private”, ha sottolineato il dott. Viola. “Nel territorio della provincia di Latina, tali procedure vengono già eseguite con regolarità da tempo nelle strutture ospedaliere pubbliche, dove le équipe chirurgiche hanno maturato esperienza significativa nella gestione delle diverse patologie epatiche, sia benigne che maligne. In particolare, vengono effettuate resezioni epatiche laparoscopiche di varia complessità, interventi per metastasi epatiche, lesioni di natura incerta e altre condizioni patologiche, oltre a procedure di radiologia interventistica come le termoablazioni, che rappresentano un’importante opzione terapeutica integrata”.

“È importante sottolineare come il sistema sanitario territoriale, nel suo complesso, sia in grado di offrire risposte qualificate e tecnologicamente avanzate, grazie al lavoro sinergico di professionisti altamente specializzati, operanti sia nel pubblico che nel privato accreditato. L’obiettivo comune resta quello di garantire ai cittadini percorsi di cura efficaci, sicuri e appropriati, valorizzando tutte le risorse disponibili sul territorio”, conclude il dott. Viola.

La Asl Latina conferma anche nell’area chirurgica il proprio impegno quotidiano nel garantire elevati standard assistenziali e nel promuovere una corretta informazione sanitaria, a tutela del rapporto di fiducia tra cittadini e sistema sanitario.