Chirurgia elettiva, pubblicato sul “British Journal of Surgery” il progetto ‘Covidchirurgia’ del Policlinico San Martino

Il progetto, condotto dal Dipartimento di Chirurgia diretto dal prof. Franco De Cian, ha permesso di operare, in piena emergenza Covid e in assoluta sicurezza, 295 pazienti non differibili

Genova, 18 settembre 2020 – La prestigiosa rivista British Journal of Surgery, una delle più importanti riviste scientifiche internazionali di chirurgia, ha accettato per la pubblicazione il lavoro: “A new model to prioritize waiting lists for elective surgery under the COVID-19 pandemic pressure”.

Il lavoro, a primo nome Roberto Valente, descrive i risultati di un protocollo adottato nell’ambito del dipartimento chirurgico dell’Ospedale Policlinico San Martino, in collaborazione con altri ospedali dell’area metropolitana, che ha permesso di sottoporre a chirurgia elettiva 295 pazienti provenienti da diversi ospedali nel periodo di massima riduzione delle attività chirurgiche dovute alla chiusura dei reparti durante il lockdown.

Utilizzando l’originale modello di prioritizzazione SWALIS, una procedura sviluppata nel 2009 dal dott. Valente in collaborazione con l’Università di Genova, è stato possibile garantire appropriatezza, tempestività, pianificazione adeguata e trasparenza nella gestione delle liste di attesa chirurgiche in un momento particolarmente delicato come quello dell’emergenza Covid, che ha determinato la drastica riduzione dei servizi di sale operatorie per la chirurgia elettiva.

Il modello rappresentato nella pubblicazione è risultato un valido e fruttuoso esempio di collaborazione tra professionisti di diverse strutture ospedaliere e, per questo motivo, potrà essere ulteriormente sviluppato in futuro, poiché mostratosi capace di favorire un uso ottimale delle risorse disponibili.