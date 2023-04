Chirurgia del fegato, l’ospedale Mauriziano di Torino identificato quale riferimento leader in Italia

Medics

Torino, 26 aprile 2023 – La Società Italiana di Chirurgia ha identificato l’ospedale Mauriziano di Torino e il prof. Alessandro Ferrero il Direttore al quale affidare la Scuola di riferimento nazionale in Chirurgia epatica.

In questi anni la Chirurgia del fegato e delle vie biliari è andata incontro a cambiamenti radicali, sia nel campo tecnico che in quello delle indicazioni. In particolar modo solo recentemente si è diffusa la possibilità di eseguire interventi di resezione epatica estremamente complessi per via mini invasiva, con riduzione delle complicanze e della degenza ospedaliera.

Proprio la Chirurgia Generale e Oncologica dell’ospedale Mauriziano di Torino (diretta dal prof. Alessandro Ferrero) è leader in Italia in questa metodica, eseguendo oltre il 70% dei casi con tecnica mini invasiva, attraendo pazienti da fuori regione, così come colleghi chirurghi che vogliono perfezionare la loro tecnica.

A partire dall’8 maggio 2023 un numero selezionato di chirurghi e chirurghe provenienti da tutta Italia si incontreranno a Torino per acquisire e migliorare le proprie conoscenze. Nelle due settimane di formazione che si terranno all’ospedale Mauriziano si avvicenderanno anche docenti di Chirurgia epatica, provenienti da tutti i più importanti Centri italiani, sia ospedalieri che universitari, nonché esperti internazionali.