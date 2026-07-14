Chirurgia d’avanguardia in Liguria: ricostruiti cranio, meninge e cuoio capelluto in un paziente oncologico

Genova, 14 luglio 2026 – Un intervento chirurgico altamente innovativo ha permesso di ricostruire contemporaneamente cranio, meninge e cuoio capelluto in un paziente di 65 anni affetto da Sindrome di Gorlin-Goltz, patologia genetica che predispone allo sviluppo di tumori cutanei multipli.

L’operazione, frutto della collaborazione tra la Clinica Neurochirurgica e Neurotraumatologica, diretta dal prof. Gianluigi Zona, e la Clinica di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, diretta dal prof. Edoardo Raposio, rappresenta un importante esempio di chirurgia multidisciplinare applicata ai casi oncologici più complessi.

Il paziente presentava un tumore del cuoio capelluto in stadio avanzato, con infiltrazione della teca cranica e della membrana che protegge il cervello. Per affrontare una situazione estremamente delicata, le équipe hanno sviluppato una ricostruzione “su misura” utilizzando i tessuti dello stesso paziente, accuratamente selezionati e rivascolarizzati tramite microchirurgia.

Gianluigi Zona e Concetta Viola

I chirurghi hanno eseguito una ricostruzione contestuale di una porzione di cranio e della cute mediante tessuti del paziente vascolarizzati, associata all’applicazione di una placca di titanio perfettamente riprodotta su misura.

L’intervento, durato oltre sette ore, è stato eseguito da due équipe coordinate dalla dott.ssa Concetta Viola per la Neurochirurgia e dal dott. Andrea Antonini per la Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, coadiuvato dal dott. Marco Paternostro e dal dott. Simone Luoni. Il decorso post-operatorio è stato particolarmente rapido: il paziente è stato dimesso dopo sei giorni e ha potuto riprendere le proprie attività lavorative in soli 14 giorni.

Da sin: Andrea Antonini, Edoardo Raposio, Simone Luoni

“La tecnica utilizzata – informa il dott. Antonini – rappresenta un’evoluzione delle più moderne procedure microchirurgiche ricostruttive. L’innovazione consiste nella possibilità di gestire separatamente differenti componenti di tessuto, mantenendone però la continuità vascolare. Questo consente ricostruzioni tridimensionali estremamente sofisticate e biologicamente più efficaci. Stiamo applicando questo approccio in diversi distretti corporei con risultati molto promettenti e abbiamo presentato con ottimi riscontri i primi dati al recente Congresso Europeo di Microchirurgia di Praga, a giugno”.

Aggiunge la dott.ssa Viola: “L’obiettivo è quello di ridurre i materiali estranei impiantati nei pazienti. In questo caso, dovendo ricostruire in un unico tempo tre strutture distinte ed essendo una di esse da sostituire con materiale rigido per la sua funzione strutturale, la possibilità di interporre il titanio conformato tra due porzioni di tessuto vascolarizzato è stata ottimale per velocizzare la guarigione e ridurre i rischi di complicanze, soprattutto infettive”.

Secondo i clinici coinvolti, il caso potrebbe aprire nuove prospettive nella ricostruzione oncologica avanzata, soprattutto nei pazienti complessi in cui è necessario combinare neurochirurgia, microchirurgia e tecniche personalizzate di ricostruzione morfofunzionale.