Chirurgia d’avanguardia a Genova: ricostruito il volto di un bimbo affetto da rara malformazione

Gli specialisti del Gaslini e del Galliera uniti nel Progetto interaziendale di collaborazione e sviluppo nell’ambito della Chirurgia maxillo-facciale e dell’Odontostomatologia

Genova, 21 febbraio 2025 – Nell’ambito della rinnovata collaborazione tra l’Istituto Giannina Gaslini e l’E. O. Ospedali Galliera per la Chirurgia maxillo-facciale e l’Odontostomatologia, è stato recentemente effettuato con successo presso l’Istituto Gaslini un delicato intervento di ricostruzione del volto di un bimbo genovese di 10 mesi, affetto da una rarissima malformazione facciale.

Il bambino, nato e seguito al Gaslini dalla nascita, presentava una forma molto rara di schisi facciale classificata come n° 4 secondo Tessier (la sua incidenza è inferiore a un caso su un milione di nati): si tratta di un difetto congenito che origina dal labbro superiore e che va a coinvolgere l’osso mascellare, lo zigomo, il naso e l’orbita con conseguente asimmetria di posizione dei bulbi oculari.

In considerazione della rarità della condizione, per la progettazione e l’esecuzione dell’intervento chirurgico è stata richiesta la collaborazione di Fabio Mazzoleni responsabile della S.S.D Malformazioni Cranio Facciali in Età Pediatrica dell’IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, esperto europeo di Chirurgia Cranio-Maxillo-Facciale pediatrica, coadiuvato da un team di chirurghi maxillo-facciali coordinati da Marco Gramegna, coordinatore del Centro Malformazioni complesse e rare, Palatoschisi del Galliera, afferenti alla S.C. Chirurgia Maxillo Facciale e Plastica Ricostruttiva dell’E. O. Ospedali Galliera, diretta da Giuseppe Signorini, direttore del Dipartimento delle chirurgie specialistiche.

Sono stati coinvolti attivamente Nicola Laffi direttore della UOC Odontostomatologia e Ortodonzia pediatrica del Gaslini, Massimiliano Serafino direttore della UOC Oculistica, afferenti al Dipartimento di Scienze Chirurgiche diretto da Girolamo Mattioli.

Di fondamentale importanza è stato il supporto anestesiologico dell’UOC Anestesia e Terapia del dolore Acuto e Procedurale del Gaslini, diretta da Andrea Wolfler, afferente al Dipartimento di Emergenza e Accettazione diretto da Andrea Moscatelli e di tutto il personale infermieristico di sala operatoria coinvolto nell’intervento.

“Questo piccolo paziente e i genitori – spiegano Marco Gramegna coordinatore del Centro Malformazioni complesse e rare, Palatoschisi e Giuseppe Signorini direttore della Chirurgia Maxillo Facciale e Plastica Ricostruttiva del Galliera – sono stati presi in cura a partire dalla diagnosi prenatale, fino alla correzione della malformazione. Siamo estremamente soddisfatti per la riuscita dell’intervento chirurgico. Tutto questo è stato possibile grazie al coordinamento delle migliori competenze del Galliera e del Gaslini, che confermano di poter dare risposta di massimo livello anche alle più rare condizioni cliniche, grazie al “Progetto interaziendale di collaborazione e sviluppo nell’ambito della Chirurgia maxillo-facciale e dell’Odontostomatologia” siglato a dicembre 2024”.

“Il piccolo paziente ha riacquistato una corretta morfologia del volto, premessa fondamentale per uno suo sviluppo armonico e per il ripristino fisiologico di tutte le funzioni alterate fino ad oggi dalla malformazione. È possibile che si rendano necessari ulteriori interventi negli anni; come tutti i bambini con patologie complesse, anche questo paziente continuerà ad essere seguito al Gaslini nel suo percorso di crescita attraverso un trattamento multidisciplinare” afferma il dott. Nicola Laffi direttore della UOC Odontostomatologia e Ortodonzia pediatrica del Gaslini.