Chirurgia bariatrica, il Galliera celebra 1.200 vite trasformate in 15 anni

Genova, 7 ottobre 2025 – Il Centro di Chirurgia Bariatrica dell’Ospedale Galliera celebra i suoi primi 15 anni di attività, confermandosi un punto di riferimento regionale e nazionale nella cura dell’obesità.

Nel corso di questi anni il Centro ha seguito e continua a seguire oltre 1.200 pazienti, offrendo un percorso di cura completo e personalizzato grazie alla collaborazione di un’équipe multidisciplinare composta da chirurghi, dietiste, psicologi, endocrinologi e gastroenterologi.

Nel 2024 il Centro ha ottenuto dalla SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche) il prestigioso riconoscimento di Centro di Eccellenza, a testimonianza dell’elevato livello qualitativo e organizzativo raggiunto.

Uno dei principali punti di forza del Galliera è l’organizzazione del percorso multidisciplinare in un’unica giornata: il paziente può effettuare tutte le quattro visite specialistiche necessarie in poche ore, evitando così di dover tornare in giorni diversi.

Una volta giudicato idoneo, il paziente viene inserito nella lista operatoria e generalmente entro 3-4 mesi può sottoporsi all’intervento chirurgico. Prima dell’operazione, è inoltre previsto per tutti un breve percorso psicologico di supporto, parte integrante della presa in carico globale.

Negli ultimi anni il Centro ha incrementato il numero degli interventi annui, con l’obiettivo di ridurre la mobilità sanitaria passiva e i relativi costi per la Regione Liguria, settore in cui la chirurgia bariatrica rappresenta una delle voci più rilevanti.

Presso il Centro vengono inoltre eseguiti interventi di chirurgia robotica e di endoscopia bariatrica, grazie a strumentazioni di ultima generazione, che permettono di offrire ai pazienti tecniche mininvasive, sicure e all’avanguardia.

“Il nostro obiettivo è accompagnare ogni paziente in un percorso sicuro, rapido e completo – commenta Andrea Weiss, coordinatore del Centro di Chirurgia dell’Obesità del Galliera – unendo competenza clinica, innovazione tecnologica e attenzione alla persona”.

Guardando al futuro, il Centro di Chirurgia Bariatrica del Galliera intende continuare a crescere nella qualità dell’assistenza, rafforzare l’approccio multidisciplinare e sviluppare nuove tecniche chirurgiche e terapeutiche, con l’obiettivo di garantire ai pazienti un percorso sempre più efficace, umano e innovativo.