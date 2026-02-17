Chirurgia bariatrica, il Buccheri La Ferla confermato Centro di eccellenza SICOB

Palermo, 17 febbraio 2026 – Anche per l’anno 2026, all’Unità Operativa Complessa di Chirurgia dell’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, diretta dal dott. Cosimo Callari, è stata confermata l’assegnazione di un importante riconoscimento da parte della SICOB (Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche) quale “Centro di Eccellenza per la cura dell’obesità”.

Il riconoscimento attesta la qualità, la competenza e l’impegno dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale nella gestione della chirurgia bariatrica e metabolica, confermando la Struttura Ospedaliera tra i principali punti di riferimento a livello nazionale nel trattamento dell’obesità patologica.

Il riconoscimento della Società nell’ambito della chirurgia bariatrica viene assegnato solo a centri che abbiamo i seguenti requisiti: esegue almeno quattro procedure chirurgiche riconosciute dalla SICOB, ha un volume attività di almeno 100 procedure chirurgiche/anno e Re-Do surgery, dispone di terapia intensiva nella struttura di ubicazione del Centro, il follow-up dei pazienti, non meno del 50%, è regolarmente registrato nel registro nazionale SICOB. L’accreditamento comprende la chirurgia bariatrica e metabolica degli adolescenti ed adulti secondo le linee guida e i position statement della società.

Negli ultimi dodici mesi all’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli sono stati eseguiti oltre 250 interventi di chirurgia bariatrica e circa 100 di chirurgia post bariatrica, su pazienti provenienti da tutto il territorio nazionale offrendo percorsi terapeutici multidisciplinari che combinano tecniche chirurgiche avanzate con supporto nutrizionale, psicologico e riabilitativo.

In Italia, gli obesi sono circa 6.000.000, il 10% della popolazione. Un numero elevato, che ci pone tra le nazioni con il maggior numero di persone che supera di almeno il 40% il proprio peso ideale. Un obeso, ha un’aspettativa di vita inferiore di 10 anni rispetto a quella di un coetaneo con peso normale.

“Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento, che non è solo un attestato di merito – dichiara il dott. Cosimo Callari – ma il frutto di un lavoro di squadra che vede coinvolte professionalità cliniche, per garantire standard elevati di cura e sicurezza per i nostri pazienti e premia l’esperienza maturata in questo tipo di chirurgia. Il nostro è un centro all’avanguardia che dispone di un team multidisciplinare di professionisti: psicologo, dietista, anestesista, chirurgo in grado di offrire una qualificata chirurgia bariatrica con diversi tipi di interventi: sleeve gastrectomy, bypass gastrico, mini gastric bypass, re-do surgery e chirurgia post bariatrica”.

La chirurgia bariatrica, porta a un cambiamento dell’anatomia e ricrea il senso di sazietà, abbassa il senso di fame e attiva il metabolismo basale. Fondamentale è l’associazione di un cambiamento di stile di vita, sia a livello nutrizionale che fisico.

“Il gruppo affronta insieme il percorso preoperatorio – continua il dott. Callari – la degenza e il follow-up. Inoltre, all’interno dell’Ospedale sono attive altre specialità di eccellenza: terapia intensiva, radiologia, endoscopia, fisiatria. Tutti gli interventi vengono eseguiti in anestesia generale e con tecnica laparoscopica mini-invasiva, e pertanto, meglio tollerati, con una più veloce ripresa e con una dimissione in tempi più rapidi. La scelta di quale intervento adottare è il risultato del confronto tra l’opinione del team del centro obesità e quella del malato”.