Cervicale e mal di schiena dopo l’aria condizionata: perché succede e come intervenire

Con il caldo aumentano rigidità cervicale e mal di schiena. L’esperto spiega perché accade e quali movimenti possono aiutare senza peggiorare i sintomi

Prof. Massimiliano Febbi

Roma, 22 luglio 2026 – Una notte con il condizionatore acceso, un lungo viaggio in auto o il passaggio improvviso dal caldo esterno a un ambiente molto freddo. Il giorno dopo il collo non gira, la schiena è rigida e il primo pensiero è quasi sempre lo stesso: “Ho preso un colpo d’aria”. In realtà l’aria condizionata, più che provocare da sola il disturbo, può agire da fattore scatenante su una zona già affaticata da posture prolungate, sedentarietà, stress o sovraccarichi accumulati nel tempo.

“Nel linguaggio comune si parla di colpo d’aria, ma dal punto di vista funzionale il fenomeno è più complesso – spiega il prof. Massimiliano Febbi Fisioterapista, Osteopata e coordinatore del corso di laurea fisioterapia Università di Ostrava Roma – Lo sbalzo termico può aumentare la risposta di protezione del sistema nervoso, facendo crescere il tono muscolare. Non significa necessariamente che il muscolo sia semplicemente ‘contratto’: il corpo sta cercando di proteggere un’area che era già sensibile”. La comparsa del dolore può quindi essere il segnale di una capacità di adattamento ridotta, più che l’effetto diretto del freddo.

Il collo è una delle zone più esposte. Ore davanti al computer, uso continuo dello smartphone, guida, stress e posizioni mantenute a lungo possono renderlo meno mobile e più sensibile. Un flusso d’aria diretto può allora favorire torcicollo, dolore tra collo e spalle, difficoltà a ruotare la testa e, in alcuni casi, cefalea muscolo-tensiva.

Quando il collo si irrigidisce, è meglio non tentare di ‘sbloccarlo’ con rotazioni ampie o stretching aggressivo. Si può invece iniziare con gesti piccoli e lenti, sempre entro il limite del dolore: ruotare delicatamente la testa a destra e a sinistra, inclinare appena l’orecchio verso la spalla senza tirare con la mano, portare il mento leggermente indietro per distendere la nuca oppure sollevare e abbassare le spalle. Se prevale una sensazione di tensione, una doccia tiepida o un impacco caldo moderato possono dare sollievo.

“In caso di cervicalgia acuta, il corpo va accompagnato, non forzato – sottolinea Febbi – Il movimento graduale non serve soltanto a ‘sciogliere’ un muscolo: offre al sistema nervoso informazioni utili a ridurre la risposta di protezione e a recuperare la mobilità”.

Se gli episodi si ripresentano sempre nella stessa zona, è opportuno indagare eventuali sovraccarichi, compensi o difficoltà nel controllo del movimento, anziché limitarsi a evitare il condizionatore.

Anche la zona lombare può risentire della combinazione tra molte ore seduti, stanchezza e scarsa attività muscolare, soprattutto durante i viaggi o le giornate trascorse in uffici climatizzati. “La colonna vertebrale è progettata per muoversi e distribuire i carichi – osserva Febbi – Restare immobili a lungo riduce la variabilità del movimento e può rendere alcuni distretti più vulnerabili”.

Per questo né il riposo assoluto né uno sforzo improvviso rappresentano la risposta migliore. Se i sintomi lo consentono, è utile alzarsi, camminare per qualche minuto e cambiare spesso posizione. Da sdraiati si può portare lentamente un ginocchio alla volta verso il petto, senza tirare con forza; in quadrupedia si può incurvare dolcemente la schiena verso l’alto e tornare alla posizione neutra. I movimenti devono restare confortevoli e vanno interrotti se aumentano il dolore.

Nella fase acuta sono invece sconsigliati torsioni rapide, sollevamento di carichi, esercizi intensi improvvisati e massaggi troppo energici. Prevenire non significa rinunciare all’aria condizionata, utile e spesso necessaria nelle giornate più calde, ma usarla con equilibrio: evitare il getto diretto su collo e schiena, contenere la differenza tra temperatura interna ed esterna, alzarsi periodicamente dalla sedia e fare pause durante i viaggi. Di notte possono aiutare una temperatura moderata, un cuscino adeguato e una posizione del letto non esposta al flusso dell’apparecchio.

Non tutti i disturbi possono però essere affrontati in autonomia. Se il dolore persiste, limita in modo significativo i movimenti oppure si associa a perdita di forza, formicolio, febbre, trauma recente o irradiazione a braccia o gambe, è necessaria una valutazione medica o specialistica. Nei casi ricorrenti è utile considerare il funzionamento complessivo del corpo, osservando postura, mobilità, controllo motorio e distribuzione dei carichi.

Nei casi ricorrenti, la valutazione clinica può essere affiancata da strumenti non invasivi come Spine3D, utili per raccogliere dati oggettivi sull’assetto del rachide e seguirne l’evoluzione nel tempo, senza l’impiego di radiazioni.

“L’obiettivo della riabilitazione moderna non è sottrarre il corpo a ogni stimolo, ma aumentarne la capacità di risposta – conclude Febbi – Mobilità, forza, controllo motorio e capacità di carico sono gli strumenti su cui lavorare per rendere il sistema muscolo-scheletrico più efficiente e preparato ad affrontare sia il caldo sia il freddo”.