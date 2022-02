Certificazione di ‘Breast Unit for Training’ per il Cancer Center del Policlinico San Martino

Genova, 8 febbraio 2022 – La Breast Unit del Policlinico San Martino di Genova (coordinatore l’oncologa Lucia Del Mastro – referente chirurgo Daniele Friedman) ha ufficialmente ottenuto stamani la certificazione di ‘Breast Unit for Training’, diventando così centro accreditato – attualmente tra i 4 presenti in Italia – per la formazione dei chirurghi senologi qualificati. Il comitato BRESO è nato nel 2019 ed è composto dalle principali società scientifiche europee impegnate nella lotta al tumore della mammella.

Per ottenere la possibilità di essere un Centro di insegnamento, bisogna dimostrare e sottoporre al Comitato Europeo i risultati del lavoro di ogni singola Unità Operativa afferente alla Breast Unit, risultati che abbiano raggiunto standard di alta qualità. Il percorso didattico comporta la partecipazione alle attività globali della Breast Unit, da svolgere in due anni, garantendo così la conoscenza dell’intero iter diagnostico, terapeutico e di controllo in follow-up della paziente affetta da tumore della mammella.

“Il Cancer Center del nostro Policlinico presenta volumi di attività molto importanti, segno della fiducia che i cittadini liguri ripongono nell’Istituto e nei professionisti che lo popolano – afferma Giovanni Orengo, Direttore Sanitario dell’Ospedale Policlinico San Martino – abbiamo, oltre all’onore di farci carico delle molte persone che ogni anno ci chiedono un aiuto, anche il compito di costruire e mantenere le competenze e le abilità dei professionisti che solo presso il nostro Istituto possono completare il loro percorso formativo. Queste sono le nostre missioni e questo riconoscimento ci incoraggia a proseguire su questa strada”.

“L’obiettivo di tale certificazione è quello di garantire alle pazienti affette da tumore mammario un chirurgo che possa offrire la certezza del più elevato livello di cura – commenta Daniele Friedman, Direttore della Clinica di Chirurgia Senologica dell’Ospedale Policlinico San Martino – siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto, che sottolinea quanto la nostra struttura e il nostro Ospedale siano all’avanguardia nella lotta contro i tumori della mammella”.