“Cerchiamo medici, infermieri, OSS e personale sanitario”. L’appello di Croce Rossa per l’emergenza coronavirus Roma, 16 marzo 2020 – La Croce Rossa Italiana in coordinamento con il Ministero della Salute lancia un appello: “Ricerchiamo medici, infermieri, operatori socio sanitari e personale sanitario con disponibilità immediata per supporto nelle aree più colpite. Invia un sms al numero 435.35.35”. L’appello anticipato ieri sera sui canali social della Croce Rossa ha ricevuto in poche ore già circa cento adesioni.

