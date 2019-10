Cento città contro il dolore, filo diretto con gli specialisti delle cure palliative di Asl3 Liguria

Genova, 30 settembre 2019 – Asl3 Liguria aderisce anche quest’anno alla “Giornata delle Cento città contro il dolore” con una doppia iniziativa in programma martedì 1° ottobre per fornire informazioni sulle attività della terapia del dolore e sull’offerta dei centri di riferimento aziendali.

In tale data nell’atrio del Palazzo della Salute di Fiumara (via Operai 80 Genova Sampierdarena) dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 sarà allestito un infopoint a cura dei medici delle Cure Palliative di Asl3, che saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e distribuire stampati sul tema.

Gli specialisti saranno disponibili anche telefonicamente dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 al numero 010 849 7070.