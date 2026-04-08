Cellule “zombie”, geni e grassi buoni: le nuove chiavi per rallentare il tempo biologico

Longevità: si apre domani a Roma un importante congresso con esperti provenienti da tutto il mondo. Obiettivo, presentare le ricerche più avanzate per una vecchiaia in piena salute. Dai geni ai farmaci, ecco il nuovo approccio scientifico per contrastare molte malattie dell’età avanzata, come demenza e problemi cardiovascolari

Roma, 8 aprile 2026 – I più recenti studi sull’invecchiamento stanno rivelando un quadro completamente nuovo dei meccanismi con cui l’organismo cambia nel corso degli anni, dando speranze di vivere più a lungo e soprattutto più sani. A Roma, scienziati provenienti da Europa, Stati Uniti, Asia e Australia si sono dati appuntamento al meeting “III Aging and Longevity Conference 2026 (ALC)” che si svolge da domani all’11 aprile all’Hotel Belstay Aurelia. Saranno discussi i risultati di studi che potrebbero rivoluzionare il modo in cui si affronta l’età avanzata.

Le ricerche confermano un rapido sviluppo delle conoscenze sulla biologia dell’invecchiamento e sui metodi in studio per contrastarle. “Molti risultati che verranno presentati al Congresso aprono nuove straordinarie prospettive per interventi integrati capaci di prolungare la durata della vita mantenendosi in buona salute – anticipa il prof. Cesare Sirtori, farmacologo all’Università di Milano e speaker all’ALC – combinando approcci genetici, farmacologici e tecnologici”.

Ecco una carrellata delle novità più interessanti che nei prossimi anni potrebbero cambiare il paradigma della vecchiaia.

Gerosoppressori contro gerogeni: l’equilibrio per una lunga salute

Il prof. Guido Kroemer, docente all’Università di Parigi, vincitore nel 2019 del “Premio Lombardia per la Ricerca” illustrerà il ruolo dei cosiddetti gerogeni e gerosoppressori: i primi sono geni che accelerano l’invecchiamento, mentre i secondi lo rallentano. “Al centro dei nuovi studi – spiega il prof. Sirtori – figura il rapporto molecolare ABCP/DBI (due proteine coinvolte in processi biologici cellulari): correggerlo, se ‘squilibrato’, con appositi farmaci potrebbe permettere di prevenire o curare diverse patologie molto diffuse tra gli anziani, come diabete, cardiopatie e tumori, oltre ad allungare la vita”.

Elovanoidi: nuovi studi sui “grassi buoni” a lunga catena: più flessibili antagonizzano meglio l’infiammazione del cervello

Prof. Cesare Sirtori

Il prof. Nicolas Bazan, della Louisiana State University, descriverà il ruolo degli elovanoidi, lipidi derivati da acidi grassi a catena molto lunga, sintetizzati nell’organismo. Gli elovanoidi (ELV) sono fattori chiave nell’allungamento dei telomeri, che determinano la durata della vita e sono protettivi contro i danni da traumi cerebrali e contro il processo cosiddetto inflammaging che associa l’infiammazione all’invecchiamento. Come? “Combattono lo stress ossidativo, l’infiammazione tissutale e quindi contribuiscono alla protezione del cervello, della retina e dei diversi tessuti nervosi, contrastando processi legati a malattie neurodegenerative come l’Alzheimer” conclude il prof. Sirtori.

Senolitici: sopprimere la cellule zombie è l’obiettivo primario della ricerca attuale

Le cellule “zombie” sono quelle che con l’età, smettono di funzionare correttamente ma continuano a rilasciare sostanze infiammatorie favorendo così l’invecchiamento. Hanno perso le loro funzioni ma sono solo di disturbo alle normali attività. Bisognerebbe eliminarle, ma come? “Tra le innovazioni più promettenti per questa attività ci sono i senolitici: una nuova classe di farmaci che attaccano le cellule zombie e le demoliscono. Un senolitico, il Mito‑Tam, derivato dal tamoxifene largamente utilizzato in oncologia, testato in studi svolti a Praga, Repubblica Ceca, da Pavla Hubackova, ha dato risultati incoraggianti in malattie del fegato come la steatoepatite, malattia che finora non aveva rimedi specifici” spiega il prof. Sirtori.

Ceramidi. Segmenti di DNA bersagliati per ridurre l’invecchiamento

Nuovi segnali dal DNA e dal metabolismo sono allo studio: ricercatori australiani dell’Università di Sydney, stanno identificando segmenti del DNA, i cosiddetti siti CpG, che regolano la fertilità e permettono di stimare l’età biologica delle cellule. Altri studi condotti in Austria, all’Università di Graz dal prof. Schmiederhofer stanno indagando su molecole chiamate ceramidi, che aumentano con l’età e potrebbero diventare nuovi indicatori precoci di invecchiamento.

Mitocondri e glucosio

Se la capacità di utilizzare il glucosio da parte dei mitocondri (organuli interni alle cellule e responsabili della respirazione cellulare) è buona, il cervello funziona bene. Nuovi dati emersi da uno studio del prof. Wang (Shinjang, Cina), mostrano un collegamento tra una particolare condizione della proteina Tau (molecola essenziale nei neuroni), la capacità di utilizzare il glucosio nel cervello e il decadimento cognitivo, secondo Parallelamente, ricerche condotte in Germania all’Università di Monaco di Baviera dal prof. Herms, indicano che la ridotta motilità dei mitocondri nei neuroni rappresenta un potenziale indicatore precoce dell’invecchiamento cerebrale.

I lavori di ALC 2026 continueranno fino a sabato 11 con presentazioni anche di interessanti lavori italiani. “Lo studio della vecchiaia non ha solo interesse assistenziale – conclude il prof. Sirtori – Moltissime persone in età avanzata mantengono una intensa attività professionale ed esigono di poter avvalersi di ottime attività psicofisiche, per questo sono fondamentali una buona funzionalità cerebrale e memoria pronta. Le ricerche che saranno presentate alla terza edizione di questo importante congresso internazionale vanno in questa direzione”.