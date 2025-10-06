Cellule staminali e rigenerazione tissutale: Roma ospita l’élite mondiale della chirurgia plastica

Il prof. Pietro Gentile presiede il “3rd Regenerative Plastic Surgery International Conference”. Dal 4 al 6 dicembre 2025, i massimi esperti mondiali in chirurgia plastica rigenerativa si incontrano nella capitale

Prof. Pietro Gentile

Roma, 6 ottobre 2025 – Torna nella Città Eterna uno degli appuntamenti scientifici più attesi del settore medico-chirurgico internazionale: il “3rd Regenerative Plastic Surgery International Conference”, che si terrà dal 4 al 6 dicembre 2025 presso il centro congressi dello storico Grand Hotel Palace in Via Veneto.

Organizzato sotto la presidenza del prof. Pietro Gentile, chirurgo plastico di fama internazionale, che vanta nel settore, indicatori bibliometrici scientifici di riferimento mondiale (H-index = 54 sec. Scopus) e Professore Associato di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva presso l’Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, il congresso riunirà i maggiori esperti di chirurgia plastica rigenerativa, un campo in continua evoluzione che integra le tecniche chirurgiche tradizionali con le più recenti scoperte in medicina rigenerativa, biotecnologie e ingegneria tissutale.

Il congresso, patrocinato dall’Università di Roma Tor Vergata, giunto alla sua terza edizione, rappresenta un punto di riferimento per medici, accademici, scienziati, chirurghi plastici, ricercatori e professionisti sanitari, offrendo un programma scientifico d’eccellenza, con lectio magistralis, workshop pratici di chirurgia dal vivo e presentazioni delle più innovative tecnologie nel campo della rigenerazione dei tessuti.

“Sarà un’occasione unica – spiega il prof. Gentile – per condividere conoscenze, confrontarsi sui risultati della ricerca e delineare insieme il futuro della chirurgia plastica rigenerativa, in un contesto interdisciplinare che va dalla chirurgia/medicina estetica alla chirurgia ricostruttiva, passando per l’uso dei tessuti autologhi come il grasso con il lipofilling e l’uso di biomateriali avanzati”.

Le prime due giornate congressuali (4-5 dicembre) saranno dedicate a relazioni scientifiche sui temi emergenti della rigenerazione tissutale. Il 6 dicembre, spazio alla chirurgia dal vivo, con tre moduli (Breast, Face e Hair), focalizzati su tecniche avanzate come il lipofilling e l’uso di PRP e cellule staminali adipose.

Ancora una volta l’Italia e la sua capitale sono protagoniste nel mondo della ricerca scientifica con le proprie eccellenze.