Cellule ingegnerizzate e immunoterapie: ad Alghero i grandi esperti delle malattie ematologiche

Sassari, 13 aprile 2026 – Due giornate di confronto scientifico di alto livello, con l’obiettivo di fare il punto sulle più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche in ambito ematologico. Si terrà il 16 e 17 aprile 2026, all’Hotel Catalunya di Alghero, il convegno “Aggiornamenti in Ematologia”, evento accreditato ECM rivolto a medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.

Responsabile scientifico dell’iniziativa è il prof. Claudio Fozza, direttore della struttura complessa di Ematologia dell’Aou di Sassari, che ha promosso un appuntamento destinato a diventare un modello continuativo di aggiornamento multidisciplinare nel settore.

L’evento vedrà la partecipazione di specialisti provenienti da tutta la Sardegna – con una rappresentanza ampia delle ematologie di Sassari, Cagliari, Nuoro e Oristano – e di numerosi esperti nazionali e internazionali, tra cui professionisti da Bologna, Roma, Genova e dagli Stati Uniti, con la presenza di un relatore da New York.

“Questo convegno nasce con l’obiettivo di creare un momento strutturato e continuativo di aggiornamento sulle principali patologie ematologiche – spiega Claudio Fozza – Negli ultimi anni lo scenario terapeutico è profondamente cambiato: oggi disponiamo di immunoterapie, farmaci molecolari e chemioterapie di nuova generazione, ma soprattutto di terapie cellulari basate su cellule ingegnerizzate, che rappresentano una delle frontiere più avanzate nel trattamento dei tumori del sangue. L’obiettivo dell’incontro è proprio quello di condividere queste evoluzioni in modo trasversale, toccando tutte le principali patologie, dalle leucemie ai linfomi fino al mieloma”.

Il programma scientifico, articolato in più sessioni tematiche, affronta l’intero spettro delle patologie ematologiche: dalle leucemie acute mieloidi alle sindromi mielodisplastiche, dai linfomi alla leucemia linfatica cronica, fino alle gammopatie monoclonali e alle patologie non neoplastiche.

Tra i momenti di maggiore rilievo scientifico, la Lettura “Maurizio Longinotti”, dedicata a una figura di riferimento dell’ematologia italiana, che sarà tenuta dal professor Emanuele Angelucci di Genova, esperto di fama internazionale. La relazione riprenderà contenuti presentati recentemente anche in contesti scientifici internazionali di primo piano.

Il convegno si caratterizza inoltre per un approccio multidisciplinare che valorizza tutte le componenti del percorso assistenziale. Sono infatti previste una sessione infermieristica, dedicata alla gestione del paziente onco-ematologico tra ospedale e territorio, e una sessione di laboratorio, focalizzata sul ruolo sempre più centrale della diagnostica avanzata e delle tecnologie di nuova generazione.

“Eventi come questo rappresentano un momento fondamentale di confronto tra professionisti e di crescita del sistema sanitario – sottolinea Luciana Mameli, ematologa e direttrice sanitaria dell’Aou di Sassari – L’ematologia è oggi uno degli ambiti più dinamici della medicina, con innovazioni che stanno cambiando in modo significativo le prospettive di cura. Favorire il dialogo tra specialisti, anche a livello nazionale e internazionale, significa offrire ai pazienti percorsi assistenziali sempre più avanzati, personalizzati e integrati”.

Con un insieme di relatori di riconosciuto prestigio e un programma che integra clinica, ricerca e assistenza, “Aggiornamenti in Ematologia” si candida a diventare un appuntamento di riferimento nel panorama scientifico regionale e nazionale.