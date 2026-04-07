CCNL 2025-2027, Anaao chiede svolta su carriere e condizioni di lavoro

Dott. Pierino Di Silverio

Roma 7 aprile 2026 – “Accogliamo favorevolmente – commenta il Segretario Nazionale dell’Anaao Assomed Pierino Di Silverio – la convocazione dell’apertura delle trattative per il rinnovo del CCNL 2025-2027 a soli due mesi dalla chiusura del precedente. Ma auspichiamo che le buone notizie non si fermino qui”.

“L’Anaao Assomed – afferma Di Silverio – è pronta a sedersi al tavolo convocato per il 29 aprile e non farà mancare per l’intera durata della trattativa una presenza vigile e attenta affinché vengano garantiti alcuni punti cardine. Infatti, dopo aver sottoscritto un accordo ‘di transizione’, il prossimo contratto dovrà necessariamente contenere tutte le risposte che i colleghi e le colleghe attendono da troppo tempo. Perché non firmeremo un qualsiasi contratto, ma solo ed esclusivamente un contratto innovativo che migliori concretamente condizioni di lavoro, aldilà degli aspetti economici”.

“Ci impegneremo – assicura Di Silverio – per portare a casa un sistema di carriere più veloce e meno clientelare e il rispetto per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Dobbiamo restituire alla nostra professione quell’appeal che ha perso a causa di una crisi senza precedenti grazie alla quale i luoghi di lavoro sono ormai diventati delle gabbie dove scarseggiano le più elementari regole di sicurezza”.

“Condividiamo – conclude di Silverio – le affermazioni del Presidente dell’Aran, Antonio Naddeo: dobbiamo costruire un’organizzazione capace di sostenere davvero il cambiamento. Noi siamo pronti e disponibili al confronto a patto però che vengano rispettate le esigenze di tutti: non soltanto le priorità del datore di lavoro ma anche quelle dei lavoratori”.