CCNL 2022-2024, ecco le condizioni di Nursing Up per il riconoscimento del ruolo degli operatori sanitari

Roma, 14 gennaio 2025 – Le trattative per il rinnovo del contratto 2022-2024 giungono a un punto cruciale. Il Nursing Up, in rappresentanza di infermieri, ostetriche e di tutti gli altri professionisti ex legge 43/2006, si presenta al tavolo con richieste chiare e ineludibili, frutto di un confronto diretto con i lavoratori e di un’attenta analisi delle criticità del nostro sistema sanitario.

Non è più tempo di compromessi al ribasso. La qualità dell’assistenza e il futuro delle professioni sanitarie dipendono da un contratto che sappia riconoscere il ruolo centrale di chi opera ogni giorno in prima linea.

Ecco le condizioni imprescindibili che il Nursing Up considera fondamentali per arrivare a un accordo:

Accesso all’area di elevata qualificazione per arrivare alla cosiddetta progressione di carriera verticale: Infermieri e ostetriche devono poter accedere a quest’area senza il vincolo della laurea magistrale. Valorizzare le competenze acquisite sul campo è una priorità per garantire equità e merito. Indennità per le ostetriche: Va prevista un’indennità integrativa per le ostetriche, compensando la mancata erogazione di quella paragonabile alla specificità infermieristica. Questa battaglia resterà al centro delle rivendicazioni del Nursing Up. Formazione durante l’orario di servizio: La formazione continua per infermieri e professionisti sanitari deve essere inclusa nell’orario lavorativo, per favorire un aggiornamento costante senza penalizzare i lavoratori. Tutela per gli over 60: Viene chiesto che i lavoratori sopra i 60 anni possano essere esonerati dai turni notturni e dalle pronte disponibilità, salvaguardando la loro salute e il loro benessere. Aumento delle prestazioni aggiuntive: Le prestazioni aggiuntive devono essere remunerate adeguatamente, con un aumento a 50 euro lordi l’ora, in linea con l’impegno richiesto ai professionisti della salute. Obbligo di garantire, da parte delle aziende sanitarie, l’indispensabile supporto psicologico per i professionisti vittime di aggressioni

Il Nursing Up ribadisce con forza che queste richieste rappresentano condizioni imprescindibili per garantire un contratto moderno e rispettoso del valore delle professioni sanitarie. Non si accetteranno compromessi di alcun tipo.