Caso Fakir, Position Paper delle Società scientifiche: “Imparare dagli eventi avversi per rafforzare il sistema delle cure”

Roma, 27 luglio 2026 – Le società scientifiche dell’emergenza-urgenza e dell’area critica hanno sottoscritto un Position Paper congiunto per ribadire un principio fondamentale: di fronte a una tragedia servono rispetto, rigore scientifico e accertamento dei fatti, non conclusioni affrettate.

Nel documento si ribadisce che:

“L’analisi di un evento complesso non deve ricercare un colpevole da indicare all’opinione pubblica, ma deve contribuire a individuare interventi organizzativi, formativi e professionali capaci di rafforzare l’intero sistema dell’emergenza-urgenza. Eventuali responsabilità individuali competono esclusivamente agli organi deputati ad accertarle.” …

“La sicurezza delle cure nasce dall’integrazione delle competenze, dalla collaborazione tra tutti gli attori del sistema dell’emergenza-urgenza e dalla capacità di imparare dagli eventi avversi per migliorare continuamente l’assistenza.”.

Di seguito il documento integrale: