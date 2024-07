Caso di Dengue a Ferrara, attivato protocollo di disinfestazione straordinaria

Ferrara, 3 luglio 2024 – Un residente della provincia di Ferrara, di ritorno dall’estero, ha manifestato i sintomi del virus Dengue e si è rivolto alle strutture sanitarie del territorio che lo hanno indirizzato al Reparto di Malattie infettive dell’Ospedale di Cona dove ora è ricoverato – in isolamento – in buone condizioni di salute.

Il paziente, durante il ricovero, è stato sottoposto ad una serie di esami diagnostici tra i quali anche il test specifico per individuare il virus Dengue. Proprio oggi è arrivata la conferma definitiva dell’analisi del campione, effettuata dal Centro di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche (CRREM) che si trova presso il Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

Prima ancora di avere la conferma di positività al virus, essendo il periodo di attività del vettore, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Ferrara, secondo quanto disposto dal Piano Regionale Arbovirosi, ha attivato il Comune di residenza del paziente per l’avvio del protocollo straordinario di disinfestazione.

Ricordiamo che questo virus non si trasmette da “uomo a uomo” ma solamente attraverso il vettore animale (zanzare). La dengue (o “febbre dengue”) è una malattia infettiva virale causata da un virus trasmesso all’uomo attraverso la puntura di due tipi di zanzara.

Diversi casi si sono manifestati quest’anno (come in passato) in Emilia-Romagna e su tutto il territorio nazionale: nel 2023 in Emilia-Romagna sono stati confermati 44 casi, di questi 7 tra gennaio e marzo dello scorso anno, mentre nei primi tre mesi del 2024 i casi confermati sono 10.