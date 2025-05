Carenza infermieri, CNAI e ICN chiedono interventi urgenti

Ginevra/Roma, 12 maggio 2025 – In occasione della Giornata Internazionale degli Infermieri (IND) e in seguito alla pubblicazione del secondo rapporto OMS sullo Stato dell’Infermieristica nel Mondo (SOWN), il Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN) lancia un grido d’allarme globale per un sostegno immediato alla professione infermieristica.

La Consociazione Nazionale Associazioni Infermieri (CNAI) sottolinea la drammatica situazione italiana: in Italia mancano oltre 100.000 infermieri, con una densità di poco più di 6 infermieri ogni 1.000 abitanti, rispetto a standard molto più elevati in altri paesi europei che vedono ben oltre il doppio degli infermieri. Sul piano globale, il rapporto sullo stato dell’infermieristica nel mondo stima una carenza di 5,8 milioni di infermieri, evidenziando progressi fragili e un preoccupante calo nelle Americhe e in Europa.

“Gli infermieri sono l’airbag della società: se non investiamo ora nella loro formazione e benessere, rischiamo un futuro in cui questo airbag non si gonfierà per proteggere la salute di tutti,” ha dichiarato Howard Catton, CEO dell’ICN. Questa metafora viene ripresa con forza da Walter De Caro, Presidente Nazionale CNAI, che evidenzia l’urgenza di interventi strutturali.

La CNAI propone di avviare in Italia un Piano Nazionale per l’Assistenza Infermieristica che preveda:

Miglioramento delle condizioni di lavoro e retribuzioni.

Garanzia della sicurezza e accesso al supporto psicologico.

Misure per l’attrattività degli studenti ed il mantenimento in servizio degli infermieri.

Pianificazione e sviluppo della forza lavoro, con riconoscimento della leadership infermieristica.

La dott.ssa Pamela Cipriano, Presidente dell’ICN, ha evidenziato: “Rafforzare e investire nella professione infermieristica è fondamentale per garantire una Copertura Sanitaria Universale e una crescita economica sostenibile”.

L’ICN proseguirà la sua attività di advocacy alla prossima Assemblea Mondiale della Sanità (27 maggio – 1 giugno) e al Congresso ICN di Helsinki (9-13 giugno).