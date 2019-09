Caregivers familiari, il ruolo ignorato di 9 milioni di italiani

Appello di “Sottovoce”, Associazione dei volontari dell’Istituto Europeo di Oncologia

Milano, 24 settembre 2019 – Sono 9 milioni in Italia i “caregivers” famigliari, di cui 3 milioni in oncologia: un esercito in continua crescita, formato per lo più da donne, che svolge il proprio prezioso lavoro senza una guida e senza alcun tipo di aiuto diretto o indicazione utile. L’appello parte da “Sottovoce”, l’Associazione dei volontari dell’Istituto Europeo di Oncologia, in occasione del Convegno che si tiene oggi allo IEO sul tema “L’assistenza al malato oncologico: famigliari e volontari alleati contro la malattia”.

Il caregiver familiare è la persona che presta la propria assistenza, in situazioni particolari e predeterminate di non autosufficienza, all’interno del proprio contesto familiare, e secondo l’indagine Ipsos del 2018, commissionata da Farmindustria, quasi 9 donne italiane su 10 oggi ricoprono questo ruolo in varie forme e misure.

Il vero problema è che c’è e ci sarà sempre più necessità di caregiving, che verrà svolto da donne che a loro volta non saranno più giovani. Un’indagine Onda (Osservatorio Nazionale Salute della Donna) del 2016 rivelava che il 73% delle donne italiane svolgeva il ruolo di caregiver informale, prendendosi cura di almeno un famigliare, ed evidenziava che molte trascurano la propria salute, anteponendo quella del malato che accudiscono, e si trovano così a rimandare visite mediche, esami e controlli, a seguire un’alimentazione scorretta, privandosi spesso di attività fisica e di adeguato riposo.

Il problema della salute del caregiver è ancora più evidente se il malato che accudiscono è oncologico. L’Ospedale San Bortolo di Vicenza ha pubblicato sulla rivista scientifica Cancer Nursing uno studio su un gruppo di caregiver oncologici, confrontandoli con altri caregiver familiari, ed ha segnalato livelli superiori di ansia, depressione e disturbi del sonno e dell’umore .

“Il caregiver è una figura che già esiste in Canada e negli Stati Uniti, nonché in Gran Bretagna, Nuova Zelanda e Australia, mentre in Italia il ruolo non viene in alcun modo riconosciuto. Eppure il caregiver familiare non può stare sempre da solo, e se assiste un paziente oncologico, ancor meno – dichiara il prof. Giorgio Fiorentini, Presidente di Sottovoce – C’è bisogno di un “volontario con competenze di sollievo” per far fronte ai bisogni del paziente oncologico. Inoltre la salute psico-fisica del caregiver è un altro tema aperto che non è più possibile ignorare. Lanciamo un appello alle autorità competenti, perché tengano conto dell’enorme contributo delle famiglie italiane al mantenimento degli standard sanitari che il mondo ci invidia”.