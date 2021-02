Cardiologie aperte, gli specialisti dell’Aou di Ferrara rispondono ai cittadini. Numero verde dedicato

Ferrara, 5 febbraio 2021 – La Fondazione per il Tuo cuore Onlus è l’Ente di ricerca della Cardiologia Ospedaliera – ANMCO, riconosciuto dal Ministero della Salute e iscritto all’Anagrafe della Ricerca. Dall’8 al 16 febbraio 2021 la Fondazione realizza la tradizionale iniziativa “Cardiologie Aperte” che coinvolge attivamente moltissime strutture di Cardiologia distribuite su tutto il Territorio italiano ed afferenti al Servizio Sanitario Nazionale; tra queste anche quella dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.

In questo particolare anno la Cardiologia Ospedaliera italiana non ha voluto mancare di attuare questo evento. Tuttavia, è stato completamente rivisto nell’ottica del rispetto delle norma di contenimento della pandemia.

La Fondazione ha attivato un numero verde dedicato ai cittadini: 800.052.233. Per quanto riguarda la Cardiologia di Ferrara (il cui Direttore, prof. Gabriele Guardigli è anche Presidente Regionale di ANMCO) gli utenti potranno chiamare dall’8 al 12 febbraio, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 per porre domande su problemi legati alle malattie del cuore alle quali risponderanno i Cardiologi dell’ospedale di Cona, utilizzando un sistema messo a punto nella sede nazionale ove il personale di Segreteria trasferirà le singole telefonate in logica territoriale, ovvero collegando il paziente alla Cardiologia regionale a lui più vicina.

La Fondazione per il Tuo cuore – HCF Onlus è l’Ente di ricerca della Cardiologia Ospedaliera ANMCO, riconosciuto dal Ministero della Salute e iscritto all’Anagrafe Nazionale della Ricerca. La Fondazione oltre alla ricerca multicentrica, sia clinica che osservazionale, ha tra i propri obiettivi lo sviluppo di strategie innovative per la cura e la prevenzione personalizzata delle malattie cardiovascolari rivolgendosi a tutte le fasce di età della popolazione. Soprattutto in ambito preventivologico, tradizionalmente durante la settimana a cavallo di San Valentino, da 15 anni realizza con successo l’iniziativa Cardiologie Aperte programmata anche per il 2021.