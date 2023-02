Cardiologie aperte 2023, numero verde per i cittadini che desiderano porre domande agli specialisti Orbassano, 13 febbraio 2023 – Anche quest’anno la Cardiologia dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano partecipa all’iniziativa “Cardiologie aperte”, promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore e dalla Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri – A.N.M.C.O. Nella settimana tra il 12 e il 19 febbraio 2023, dalle 14:00 alle 16:00, i cittadini potranno telefonare al numero verde 800 05 22 33 per porre domande sulle malattie del cuore. Risponderanno 660 Cardiologi A.N.M.C.O. delle Strutture aderenti all’iniziativa, tra cui anche quelli dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi. Ancora oggi le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nei paesi industrializzati. Obiettivo fondamentale della Cardiologia è promuovere la cura e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Una corretta informazione in termini di prevenzione può ridurre l’incidenza delle malattie cardiovascolari.

