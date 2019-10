Cardiologia, screening gratuiti a Palermo. Gli specialisti di Villa Sofia Cervello tra i partner dell’iniziativa

Palermo, 26 ottobre 2019 – Ottima partecipazione a Palermo per il primo giorno di “Truck Tour Banca del Cuore 2019”, iniziativa promossa dalla Fondazione per il tuo cuore – Hcf Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO).

Da ieri e fino a domani, domenica, in via Turati a fianco del Teatro Politeama su un Jumbo Truck di 75 mq. appositamente allestito, un’equipe medica specialistica effettuerà gratuitamente uno screening cardiovascolare completo con elettrocardiogramma, rilevamento della pressione arteriosa, dosaggio di tutto il profilo colesterolemico, trigliceridemico, glicidico e uricemico, istruendo i partecipanti alla corretta partecipazione cardiovascolare primaria e secondaria e lanciando un importante messaggio di messaggio per la lotta all’ipercolesterolemia, alla cura e alla prevenzione della fibrillazione atriale e alle malattie cardiovascolari correlate.

Viene rilasciata anche la BancomHeart, una speciale card che permette tramite Internet la connessione ai propri dati sanitari cardiovascolari rilevanti in modo semplice e intuitivo h24.

Fra i partner dell’iniziativa l’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello che ha messo a disposizione una sua equipe medica cardiologica, guidata dai Dirigenti Medici Giovanna Geraci e Antonietta Ledda, rispettivamente Presidente e Segretario regionale dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, e con Gaetano Panzarella, Marina Floresta, Claudia Vicari e Giuseppe Leggio. Il Jumbo Track effettuerà lo screening oggi e domani dalle 9.00 alle 19.00.

“Un’ottima iniziativa di prevenzione cardiovascolare della quale siamo lieti di essere fra i partner – sottolinea il Direttore Generale dell’Azienda Villa Sofia Cervello, Walter Messina – Fare cultura della prevenzione su una delle principali cause di mortalità in Italia, come le malattie cardiovascolari, è un segnale di grande attenzione di salute pubblica nei confronti della comunità”.