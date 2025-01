Carcinoma mammario, all’IRCCS Gemelli nasce il progetto ‘Breast Club’

Prof. Gianluca Franceschini

Roma, 9 gennaio 2024 – Il trattamento del carcinoma mammario è un settore della medicina in continua evoluzione, con nuove evidenze scientifiche e approcci terapeutici che emergono costantemente. Per stare al passo con questi sviluppi e garantire la migliore assistenza alle pazienti, è fondamentale un aggiornamento continuo e una collaborazione stretta tra tutte le figure specialistiche coinvolte nel trattamento della patologia.

Per favorire l’interazione tra specialisti e migliorare la qualità della cura delle pazienti è nato il progetto ‘Breast Club’, ideato da Gianluca Franceschini, Professore Ordinario di Chirurgia Generale all’Università Cattolica, Direttore del Centro Integrato di Senologia e della UOC di Chirurgia Senologica del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.

Un programma di aggiornamento multidisciplinare

Il ‘Breast Club’ è un programma di aggiornamento strutturato in incontri multidisciplinari che si svolgono il 1° e 3° giovedì di ogni mese, in parallelo con il ‘Tumor Board’ di senologia del Policlinico Gemelli. Ogni incontro si concentra sulla presentazione e discussione di articoli scientifici, novità emerse da congressi e gli ultimi aggiornamenti delle linee guida terapeutiche. Il fine è quello di offrire un’occasione di confronto e crescita professionale, stimolando la discussione sulle novità scientifiche e su come queste possano essere applicate nella pratica clinica quotidiana.

Il progetto coinvolge tutti i membri del team multidisciplinare – oncologi, radioterapisti, chirurghi, ginecologi, radiologi, anatomopatologi, genetisti, psiconcologi, geriatri, terapisti delle cure palliative, infermieri e specialisti in altre discipline – creando un’opportunità preziosa per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra professionisti. Questo approccio favorisce una gestione integrata e personalizzata della paziente, basata sulle evidenze più recenti e sulle migliori pratiche terapeutiche.

“Ogni incontro – spiega il prof. Gianluca Franceschini – è presentato da due medici specializzandi, sotto la supervisione di due medici specialisti, per garantire una preparazione solida e approfondita dei temi trattati. I temi degli incontri vengono selezionati con attenzione, con l’obiettivo di coprire le più recenti innovazioni scientifiche, gli sviluppi delle linee guida e i principali aggiornamenti emersi da congressi e simposi nazionali e internazionali. La moderazione è affidata a due membri del team multidisciplinare o del Comitato Scientifico, che guidano la discussione e favoriscono un dialogo costruttivo tra tutti i partecipanti”.

Un’opportunità di crescita e miglioramento

Il ‘Breast Club’ non è solo un’opportunità di aggiornamento e formazione ma rappresenta anche un’occasione per stimolare il miglioramento continuo nella pratica clinica e nella ricerca. Il confronto tra specialisti provenienti da diverse aree della senologia consente di affrontare in modo integrato le sfide complesse che caratterizzano il trattamento del carcinoma mammario, permettendo di applicare le nuove evidenze scientifiche in modo più efficace e preciso.

La partecipazione a questi incontri contribuisce non solo ad arricchire le conoscenze di ciascun professionista, ma anche a rafforzare la qualità del trattamento complessivo offerto alle pazienti, attraverso una gestione multidisciplinare che tiene conto delle migliori opzioni terapeutiche disponibili.

I progressi nella cura della paziente con carcinoma mammario

Il progetto ‘Breast Club’ si inserisce in un contesto di continuo progresso scientifico e assistenziale, dove la sinergia tra specialisti è fondamentale per offrire alle pazienti una cura di alta qualità, basata sulle migliori evidenze disponibili. Grazie a questa iniziativa, si punta a consolidare una rete di collaborazione che non solo arricchisce professionalmente ogni membro del team, ma permette anche di raggiungere obiettivi di cura sempre più ambiziosi.

“In un settore così delicato e in rapida evoluzione come quello del trattamento del carcinoma mammario – aggiunge il prof. Franceschini – un programma come il ‘Breast Club’ rappresenta un’importante risorsa per tutti i professionisti coinvolti e un’opportunità unica per le pazienti, che potranno beneficiare di un trattamento sempre più preciso e personalizzato”.

Il prossimo ‘Breast Club’

Il ‘Breast Club’ dal titolo ‘Breaking News from San Antonio’ si è svolto oggi 9 gennaio focalizzato sulle ultime novità emerse dal San Antonio Breast Cancer Symposiu, il congresso internazionale che ogni anno definisce le nuove frontiere nella ricerca sul carcinoma mammario, tenutosi lo scorso dicembre a San Antonio (Texas, USA). Gli esperti coordinati dalle senologhe oncologhe Alessandra Fabi e Ida Paris hanno illustrato, insieme ai colleghi Alessandro Rossi e Francesco Pavese, gli studi più innovativi e i risultati che potrebbero rivoluzionare la pratica clinica nei prossimi anni.