Carcinoma colorettale, biopsia liquida per evitare terapie inutili e ottimizzare il trattamento nelle fasi avanzate

Pisa, 3 giugno 2025 – Importanti riconoscimenti anche quest’anno all’oncologia pisana nel corso dell’edizione 2025 del Meeting annuale dell’ASCO-American Society of Clinical Oncology grazie ai contributi presentati nell’ambito del trattamento del carcinoma colorettale metastatico.

Chiara Cremolini, ordinaria di Oncologia medica all’Università di Pisa e coordinatrice del Programma dipartimentale in sperimentazioni cliniche in oncologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, ha presentato i primi risultati di uno studio partito 5 anni fa, mirato a sfruttare lo strumento della biopsia liquida per selezionare pazienti potenzialmente candidati a ricevere ancora, in una fase avanzata di malattia, un farmaco a bersaglio molecolare, panitumumab, in modo da evitare terapie inutili e massimizzarne i benefici.

Lo studio, denominato PARERE, ha coinvolto 37 oncologie su tutto il territorio nazionale sotto la guida della Fondazione GONO (Gruppo oncologico nord ovest) e con in testa l’oncologia pisana a coordinare il progetto. “Credo che questi risultati abbiano il potenziale di incidere sulle attuali linee guida per il trattamento dei pazienti metastatici – afferma l’oncologa – Siamo solo all’inizio dell’analisi dei dati di questo studio che promette di fornire nel prossimo futuro tante informazioni importanti per la gestione dei nostri pazienti”.

Veronica Conca, oncologa e dottoranda in Fisiopatologia clinica all’Università di Pisa sotto la supervisione di Chiara Cremolini, ha presentato i risultati aggiornati dopo un periodo di osservazione di oltre 5 anni di uno studio randomizzato condotto a livello nazionale, denominato TRIPLETE e mirato a valutare i pro e i contro di una strategia intensificata di chemioterapia in un sottogruppo selezionato di pazienti con carcinoma colorettale metastatico in base a caratteristiche cliniche e molecolari.

Il trial, promosso dalla Fondazione GONO e capitanato dall’oncologia pisana, ha dimostrato come la strategia più intensiva, che non aveva riportato dati particolarmente promettenti nel breve termine, si sia rivelata invece in grado di estendere in maniera significativa l’aspettativa di vita dei pazienti affetti da questa patologia.

“Un risultato davvero importante – commenta Conca – Occuparsi di ricerca accademica è difficile e faticoso, ma vedere il risultato dei propri sforzi riconosciuto a livello internazionale è una soddisfazione indescrivibile per me e per tutto il gruppo di cui faccio parte. Grazie a questo lavoro sono stata insignita per la seconda volta, a due anni di distanza dal precedente riconoscimento, del Merit Award della Conquer Cancer Foundation, a ulteriore testimonianza dell’apprezzamento per lo studio”.

Sempre in tema di Merit Award della Conquer Cancer Foundation, anche Guglielmo Vetere, medico in formazione specialistica alla Scuola di specializzazione in Oncologia medica diretta dalla prof.ssa Cremolini, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento grazie ad un lavoro, sempre sulla patologia colorettale, svolto durante il periodo formativo presso l’MD Anderson Cancer Center di Houston, in Texas.

Soddisfazione per i risultati conseguiti anche da parte di Gianluca Masi, direttore del Dipartimento oncologico e dell’Unità operativa di Oncologia medica 2 universitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, che sottolinea come “dove si fa ricerca di alto livello si curano meglio i pazienti, indipendentemente dall’adesione ai trial clinici, e questo è l’obiettivo del nostro lavoro quotidiano. Teniamo inoltre a sottolineare come tutti questi progetti, su scala nazionale, siano nati dai bisogni percepiti da chi tratta tutti i giorni questi malati, e abbiano visto nel lavoro del prof. Alfredo Falcone, nostro mentore ed ex-direttore, un ruolo cruciale”.