Car-T in oncoematologia, procedura risolutiva e non differibile. Il decalogo per rilanciare la terapia di svolta

Roma, 31 luglio 2020 – Ripensare i modelli organizzativi, di percorso e di finanziamento per quanto riguarda le terapie Car-T. Motore Sanità (associazione che si occupa di divulgazione scientifica e sanitaria sul territorio nazionale) ha messo in rete i principali esperti del settore in tutta Italia attraverso una serie di webinar con lo scopo di far emergere potenzialità e criticità di un sistema che potrebbe essere una nuova frontiera di speranza nel settore dell’oncologia. I webinar si sono tenuti in Veneto, Piemonte, Lombardia e Toscana.

I problemi da risolvere sono diversi come ha sottolineato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità: “Il coordinamento, a mio avviso, non dovrebbe essere solo a livello regionale, ma dovrebbe essere a livello nazionale. Diventa fondamentale che tutti i centri si attivino a livello nazionale per evitare la cosiddetta ‘Sanità del Frecciarossa’, ovvero che la gente sia costretta a migrare da un centro all’altro per avere le terapie”, continua Zanon che poi conclude, “Ben venga la partnership tra pubblico e privato perché è l’unica via che ci permetterà in futuro di avere a disposizione tutta una serie di possibilità per salvare i pazienti”.

Frutto dell’intenso confronto, il decalogo cerca di far emergere potenzialità e difficoltà di questa terapia innovativa. Questi i dieci punti: