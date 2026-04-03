CAR-T e RNA aprono una nuova era per tumori e malattie rare

Roma, 3 aprile 2026 – Non ricerca astratta, ma vite salvate, medicina di precisione e nuove speranze di cura. Si è tenuto ieri presso l’Auditorium Valerio Nobili dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù l’evento “Il futuro è adesso”, iniziativa che segna la conclusione della fase PNRR del Centro Nazionale per lo Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci con Tecnologia a RNA. Con un finanziamento di oltre 320 milioni di euro, di cui il 41% destinato al Mezzogiorno, il Centro ha sviluppato una rete “Hub & Spoke” divisa in 10 poli tematici, coinvolgendo 44 enti membri e 58 partner. L’incontro ha permesso di presentare al Paese i risultati clinici ottenuti per i pazienti.

A tracciare il bilancio in apertura è stato il prof. Rosario Rizzuto, Presidente del Centro: “Aver impegnato la quasi totalità dei fondi assegnati, creando una rete di eccellenza e una filiera italiana così vaste, dimostra il successo senza precedenti di questo progetto. Oggi l’Italia non è più solo un acquirente, ma anche un generatore di tecnologia medica avanzata”.

Risultati clinici dall’impatto reale: oncologia, malattie rare e autoimmunità

I dati clinici presentati dimostrano un vero cambio di paradigma verso la medicina di precisione, confermati anche dagli esperti indipendenti dell’International Scientific Advisory Board, che solo nel 2025 ha valutato oltre 200 progetti di ricerca del Centro Nazionale. A segnare un passo storico a livello globale sono i risultati straordinari raggiunti con le terapie CAR-T (Spoke 10) contro il neuroblastoma pediatrico (pubblicati ad agosto 2025 su Nature Medicine), che hanno permesso il trattamento di 54 pazienti ottenendo il 77% di risposte positive, il 67,6% di pazienti in vita a 5 anni di distanza e il 52,8% che non mostra segni di malattia.

La ricerca si è spinta verso nuovi orizzonti: l’uso clinico di cellule CAR-T è stato applicato con successo anche contro le leucemie linfoblastiche e mieloidi acute (rappresentando il primo trial in Europa per quelle a immunofenotipo T), con 21 pazienti già trattati, mentre l’uso sperimentale di CAR-T CD19 ha permesso di ‘resettare’ il sistema immunitario in bambini affetti da malattie autoimmuni gravi (come lupus, dermatomiosite e sclerosi sistemica), portando 7 pazienti su 8 alla remissione completa.

Sul fronte delle malattie genetiche, sono stati sviluppati “RNA modulatori” attraverso la tecnologia SINEUP, validata per curare disordini del neurosviluppo, epilessie ereditarie e la malattia di Parkinson. Parallelamente, per la cura della talassemia, la patologia genetica più diffusa in Italia, lo Spoke 10 ha sviluppato terapie geniche con studi clinici approvati, in sinergia tra Fondazione Telethon, Fondazione Tettamanti e ospedale pediatrico Bambino Gesù.

In ambito oncologico, è stata validata una piattaforma mRNA per produrre anticorpi bispecifici (UMG1/CD3ɛ) veicolati tramite nanoparticelle lipidiche direttamente all’interno del corpo del paziente, un approccio che riduce i costi e la tossicità sistemica delle cure.

A queste scoperte si aggiungono l’identificazione di bersagli RNA per contrastare la sarcopenia (la grave perdita di tessuto muscolare nei malati oncologici), l’ideazione di un innovativo “vaccino invertito” a mRNA progettato per indurre tolleranza immunitaria verso le patologie autoreattive e importantissimi risultati su modelli di SLA e Alzheimer, come il recupero del deficit cognitivo tramite siRNA via nasale.

Strutture all’avanguardia per accelerare l’accesso alle terapie

Per rendere queste cure una realtà tangibile e sicura, riducendo i tempi di attesa per i malati, il Centro ha contribuito a dotare l’Italia di infrastrutture cruciali su tutto il territorio, destinando il 41% dei fondi totali alle regioni del Mezzogiorno. Tra queste, come presentato dalla prof.ssa Angela Zampella (Prorettrice dell’Università Federico II), spicca la nuova “Fabbrica dell’RNA” (RNA Platform) di Napoli, appena completata e autorizzata per la produzione GMP di mRNA per trial di Fase I e II.

A Roma, la ricerca è stata potenziata dal Laboratorio di Terapia Genica, un impianto di 700 mq che lavora in sinergia con l’adiacente Officina Farmaceutica. Come spiega il prof. Franco Locatelli: “Avere a disposizione a Roma un’infrastruttura così avanzata ed estesa, ci consente un salto tecnologico senza precedenti, permettendoci di internalizzare completamente l’intera filiera produttiva. Gli straordinari risultati clinici sulle cellule CAR-T ci confermano che siamo sulla strada giusta: vedere che oltre la metà dei pazienti trattati per neuroblastoma non mostra progressione della malattia a 5 anni di distanza è il successo più grande, per non parlare dei risultati ottenuti nelle leucemie acute e nelle malattie reumatologiche”.

Moltissimi altri progetti sono stati realizzati o sono in fase di lancio su tutto il territorio nazionale. È in via di attivazione il Clinical Trial Center di Modena (Spoke 1), il primo in Italia per Fase 1 integrato con laboratorio GLP, supportato dal Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”. Parallelamente, è attivo il Centro Organoidi di Padova per testare l’efficacia dei farmaci su ‘mini-organi’ 3D, simulando fedelmente la risposta umana ed evitando l’uso di animali.

La rete si espande con la Facility per l’analisi di biomarcatori circolanti di Siena, il Data Center ReCaS-Bari unito alla nuova Flagship RNA_Biomix e il Centro di Competenza di Milano, un polo di servizi avanzati nato per garantire che i nuovi farmaci siano sicuri, efficaci e pronti per l’iter approvativo delle autorità competenti (AIFA/EMA). Sempre a Milano, opera l’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica (SR-Tiget).

Un’altra importante infrastruttura potenziata è il Laboratorio di Terapia Cellulare e Genica “Stefano Verri” che, assieme alla Torre della Ricerca di nuova costruzione, ha permesso un significativo potenziamento del Centro di ricerca della Fondazione Tettamanti presso l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza.

A queste grandi opere si uniscono tecnologie di automazione pionieristiche, come l’isolatore robotizzato CFBox, nato dall’alleanza tra PBL S.p.a. e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, presentato dall’ing. Filippo Begarani: una fabbrica farmaceutica robotizzata in miniatura capace di produrre fino a 4 terapie cellulari avanzate simultaneamente. Una piattaforma guidata dall’Intelligenza Artificiale (Deep Learning) che opera in classe D senza la necessità di costose camere bianche, abbattendo i costi di produzione.