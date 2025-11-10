Cannabis terapeutica: consapevolezza, cura e innovazione con Centro Natura Medica

Questo articolo riguarda esclusivamente la cannabis a uso medico (preparazioni magistrali prescritte dal medico), non i prodotti commerciali a basso tenore di THC comunemente detti ‘cannabis light’

In Italia il tema della cannabis a uso medico è spesso sovrastato dal dibattito sul consumo non medico. Secondo i dati più recenti dell’EU Drugs Agency (EMCDDA. European Drug Report 2024), l’Italia risulta prima in Europa per prevalenza di consumo di cannabis tra gli adulti (15-64 anni); al contrario, l’impiego clinico della cannabis rimane meno conosciuto presso il grande pubblico, nonostante possa rappresentare – nei casi appropriati e nel rispetto della normativa – un’opzione di supporto per pazienti con dolore cronico, spasticità, disturbi del sonno o ansia refrattaria alle terapie convenzionali.

Centro Natura Medica: impostazione clinica e rete di servizi

Dott. Leonardo Consoletti – Direttore Sanitario CNM

Centro Natura Medica (CNM) opera con un approccio integrato alla presa in carico, coniugando medicina basata sulle evidenze, telemedicina, presenza ambulatoriale sul territorio e attività di formazione. Il network comprende ambulatori polispecialistici – in presenza e online – dedicati alla medicina integrata e all’impiego clinico dei cannabinoidi, in coerenza con il quadro regolatorio nazionale (DM 9/11/2015). CNM fa parte dell’ecosistema Green Legend Farm, attivo lungo la filiera (produzione, importazione, distribuzione e consulenza scientifica). Ad oggi la rete collabora con oltre 100 farmacie di riferimento nell’area umana e veterinaria e con più di 27 medici specialisti, coordinati da un comitato scientifico multidisciplinare.

Ambiti clinici di presa in carico

Le principali aree in cui CNM offre valutazione specialistica comprendono:

Dolore cronico (con particolare attenzione al dolore neuropatico);

Disturbi d’ansia e del sonno;

Malattie infiammatorie intestinali;

Fibromialgia;

Condizioni neurologiche selezionate e cure di supporto in oncologia.

Inquadramento normativo e basi di evidenza

Dott.ssa Romina Carlucci – Medico Specialista Cannabis CNM

In Italia le preparazioni magistrali a base di cannabis sono prescrivibili da medici autorizzati, nel rispetto del Decreto Ministeriale 9 novembre 2015 e della Legge 94/1998, dal 2006, soprattutto come trattamento sintomatico di supporto quando le terapie standard risultano inefficaci o non tollerate. Le evidenze scientifiche disponibili supportano l’impiego in specifiche condizioni, quali spasticità nella sclerosi multipla, dolore neuropatico cronico e, in contesti selezionati, nausea/vomito refrattari correlati a chemioterapia o radioterapia. Altre indicazioni (p. es. disturbi dell’appetito in cachexia) possono essere considerate caso per caso, alla luce del profilo clinico e delle linee guida vigenti.

Razionali fisiologici

I cannabinoidi esercitano i loro effetti primariamente attraverso la modulazione del sistema endocannabinoide, una rete di recettori e mediatori endogeni implicata nella regolazione di nocicezione, tono muscolare, sonno e risposta allo stress. In setting clinici appropriati, la modulazione di tale sistema può contribuire alla gestione dei sintomi, sempre in un’ottica di integrazione con i percorsi terapeutici standard e con attento monitoraggio medico.

Informazione e accesso alle cure

Il portale ufficiale www.centronaturamedica.com integra contenuti informativi e funzioni di prenotazione (in presenza e in telemedicina). Sui canali social istituzionali vengono pubblicati materiali divulgativi e brevi interviste con il team clinico, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza e corretta informazione.

In un ambito in rapida evoluzione, CNM intende contribuire a una cultura della cura fondata su evidenze, trasparenza e accessibilità, favorendo percorsi personalizzati e monitorati.

Disclaimer

Le informazioni riportate hanno finalità divulgative e non sostituiscono la valutazione clinica individuale né il rapporto diretto con il medico. Qualsiasi decisione terapeutica deve essere assunta dal professionista sanitario sulla base del quadro clinico del paziente.

