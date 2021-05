Cancro del colon-retto: verso una cura più efficace, tempestiva e personalizzata. Studio italiano TiMiSNAR

I pazienti arruolati nello studio vengono sottoposti a biopsia liquida, attraverso un semplice prelievo ematico, in 4 tempi ben definiti del loro percorso terapeutico. Con questa ricerca si potrà valutare se l’espressione di specifici biomarkers sia correlata con la risposta tumorale ai trattamenti

Alessandria, 23 maggio 2021 – Il tumore del colon-retto è tra le 5 neoplasie più frequenti nel mondo, occupa il secondo posto in Italia per incidenza, con 49.000 nuovi casi attesi nel 2019, dei quali 27.000 negli uomini e 22.000 nelle donne, ed è la seconda causa di morte per cancro in entrambi i sessi (11-12%) con 22.000 decessi/anno.

Il TiMiSNAR è uno studio multicentrico nazionale, nato per ottimizzare il trattamento multidisciplinare del tumore del retto, integrando chirurgia, radioterapia e oncologia. Valuta la tempistica più efficace per eseguire la chirurgia laparoscopica o robotica dopo chemioradioterapia neoadiuvante e prevede di arruolare 340 pazienti in 5 anni, con la partecipazione di 13 Istituti di Cura e Ricerca (IRCCS) e Ospedali di Riferimento per la cura del tumore del retto.

Le aree coinvolte nel TiMiSNAR sono ai primi posti per incidenza, con un numero di nuovi casi stimati nel 2019 di 7.100 in Lombardia, 5.200 nel Lazio, 4.000 in Piemonte, 3.900 in Veneto, 3.800 in Campania, 3.600 in Emilia Romagna e in Toscana, 2.900 in Puglia e 1.500 in Sardegna.

Dott. Igor Monsellato

La sopravvivenza a 5 anni del cancro colorettale in Italia va dal 58% al 69%, ancora lontana da quella del cancro al seno (84-89%) e alla prostata (83%-95%). Nelle aree coinvolte nel TiMiSNAR, la sopravvivenza a 5 anni è del 69% in Emilia-Romagna, 68% in Toscana, 66% in Lombardia, 65% in Veneto, 64% in Piemonte, 61% in Puglia, 59% in Campania e 58% in Sardegna.

I fattori di rischio sono riconducibili a fattori ambientali, stili di vita e familiarità: consumo di carni rosse, insaccati, farine e zuccheri raffinati, sovrappeso, ridotta attività fisica, fumo ed eccesso di alcol. Il rischio aumenta in associazione con la malattia di Crohn, la rettocolite ulcerosa, la poliposi adenomatosa familiare (FAP), la sindrome di Lynch e in caso di cancro colorettale diagnosticato in un parente di primo grado di età <45 anni oppure in più parenti stretti della stessa famiglia.

Il Terzo Rapporto dell’Osservatorio Nazionale Screening sull’impatto del Covid-19 sulla prevenzione oncologica nel 2020 mostra una netta riduzione dell’adesione allo screening colorettale, con una media del 45.5% di esami eseguiti in meno rispetto al 2019. Molte aree coinvolte nel TiMiSNAR superano la media nazionale con -78.6% in Campania, -73.9% in Lombardia, -69.8% in Piemonte, -67.6% in Sardegna e -61.7% nel Lazio.

Lo screening prevede la ricerca periodica del sangue occulto nelle feci, pur con limiti di sensibilità e specificità, e l’esecuzione di rettosigmoidoscopia e colonscopia, che sono esami più efficaci e sensibili, ma invasivi, con conseguente limitazione per l’utilizzo come test di screening di massa.

Il cancro del colon-retto necessita di un valido strumento di diagnosi precoce. Dal 2019, a tale scopo, è attivo lo studio traslazionale satellite TiMiSNAR-mirna che permetterà di analizzare dei marcatori biologici che il tumore rilascia nel sangue anche nelle fasi precoci della malattia. I pazienti arruolati nello studio vengono sottoposti a biopsia liquida, attraverso un semplice prelievo ematico, in 4 tempi ben definiti del loro percorso terapeutico.

Con questa ricerca si potrà valutare se l’espressione di questi nuovi biomarkers, sia correlata con la risposta tumorale ai trattamenti, fornendo così un ulteriore innovativo strumento per monitorare e inquadrare più accuratamente e tempestivamente l’andamento della malattia dopo chirurgia, nel corso delle terapie mediche e del follow-up, nell’ottica di una medicina sempre più personalizzata, anche in relazione a specifiche caratteristiche del tumore.

L’analisi di questi biomarcatori è finalizzata a una cura più efficace, tempestiva e personalizzata e potrà fornire un nuovo test di diagnosi precoce e screening del tumore colorettale, che è secondo in Italia per incidenza e mortalità, con 49.000 nuovi casi stimati nel 2019 e 22.000 nuovi decessi/anno.

Gli studi TiMiSNAR e TiMiSNAR-miRNA sono entrambi registrati su ClinicalTrials.gov, una banca dati internazionale, rispettivamente con i numeri di registro NCT03465982 e NCT03962088. Nel 2019-2020 i protocol papers dei due studi sono stati pubblicati su riviste scientifiche internazionali. I progressi del TiMiSNAR possono essere costantemente visualizzati tramite il sito web dedicato: https://www.timisnar.it

Di seguito l’elenco dei Responsabili Scientifici per ogni Centro Partecipante: