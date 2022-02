Canada e Italia insieme per l’innovazione. Appello alle candidature per partecipare al Premio

Ambasciata del Canada/Roma, 18 febbraio 2022 – Il 2022 è un anno eccezionale: segna il 75° anniversario delle Relazioni diplomatiche tra Canada e Italia e la 10a edizione dell’iniziativa dell’Ambasciata del Canada in Italia: il Premio Canada-Italia per l’Innovazione.

Il Premio, nato nel 2013, ha proprio l’obiettivo di rafforzare i legami tra i nostri due paesi nei campi della Scienza, Tecnologia, Innovazione e Scienze Sociali. È rivolto a esperti, ricercatori, scienziati, startup, professionisti delle industrie creative e innovatori italiani interessati a sviluppare e approfondire le proprie ricerche con colleghi e omologhi canadesi.

L’appello alle candidature è concentrato su progetti e ricerche in ambiti prioritari per il Governo del Canada, così come per l’Italia, e l’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile.

Questi i settori prioritari identificati quest’anno:

Salute mentale

Gestione dei rifiuti di plastica

Energia pulita per contrastare i cambiamenti climatici

Tecnologia quantistica

Il premio consiste nel rimborso di spese sostenute per la realizzazione del progetto o di un viaggio in Canada, se consentito dalle regole anti-Covid in vigore, fino a un massimo di €3.000.

Il Premio, nelle scorse edizioni, ha riscosso un notevole successo. Sono state ricevute numerose domande, provenienti da tutta Italia e caratterizzate da un alto livello scientifico-accademico.

Questo è per il Canada motivo d’orgoglio e incentivo a impegnarsi ancora di più nello scambio tra i due paesi nei campi delle Scienze, delle Tecnologie, dell’Innovazione e delle Scienze Sociali al fine di incentivare lo sviluppo economico sostenibile e la prosperità delle nostre società.

La data di scadenza per presentare le domande è il 1 aprile 2022. I vincitori verranno resi noti il 16 maggio 2022. Tutte le informazioni e il bando per partecipare sono reperibili ai seguenti link:

Bando (in inglese e francese): https://bit.ly/3gTNZtP

Modulo di domanda (in inglese e francese): https://bit.ly/3sMQhAv