Campania leader della transizione ecologica: emissioni minime e rinnovabili in crescita, ma il suolo chiede tregua

La piattaforma di Italy for Climate ha analizzato i dati delle performance climatiche della regione. Con 3,2 tonnellate di gas serra per abitante, la regione mantiene il primato nazionale, mentre il tasso di elettrificazione degli edifici è salito al 41%. Criticità invece nell’alto consumo di suolo

Roma, 14 maggio 2025 – La Campania si conferma la regione italiana con le emissioni pro-capite più basse d’Italia, con appena 3,2 tonnellate di gas serra per abitante, ben al di sotto della media nazionale (7 tonnellate). I dati del monitoraggio di CIRO (Climate Indicators for Italian RegiOns) evidenziano inoltre come la regione campana sia prima in Italia anche per le emissioni pro-capite prodotte dai trasporti, le più basse del Paese, e si distingua per l’alto tasso di elettrificazione degli edifici, salito al 41%, favorito anche dal clima particolarmente mite.

La piattaforma CIRO, realizzata da Italy for Climate in collaborazione con Ispra, ha rilevato importanti progressi nella transizione ecologica campana: la capacità rinnovabile installata è quasi raddoppiata rispetto alla precedente rilevazione, raggiungendo i 22 MW/km², con una quota di rinnovabili sui consumi totali di energia pari al 18,2%. Particolarmente significativo il miglioramento nel settore industriale, dove le emissioni pro-capite si sono ridotte del 21% rispetto alla precedente rilevazione, rappresentando il miglioramento più significativo a livello nazionale. Molto positivo anche il dato sulla quota di consumi elettrici nell’industria, fra i più alti in Italia (48%, contro una media nazionale del 45%).

La principale criticità per la Campania è rappresentata dall’alto tasso di consumo di suolo, fra i più elevati in Italia, che rendono la regione particolarmente esposta agli impatti dei cambiamenti climatici. Si osservano progressi registrati nel trasporto pubblico locale.

“La capacità delle regioni di monitorare e migliorare le proprie performance climatiche rappresenta oggi un elemento cruciale per accelerare la transizione ecologica del nostro Paese – afferma Andrea Barbabella, Coordinatore di Italy for Climate – Per guidare efficacemente questa transizione sono necessari dati e informazioni sempre più aggiornati e affidabili. È proprio con questo obiettivo che Italy for Climate, in collaborazione con Ispra, ha sviluppato CIRO: uno strumento che supporta concretamente le regioni nel percorso verso la decarbonizzazione. Attraverso il monitoraggio puntuale delle performance e l’identificazione di best practice, CIRO valorizza le eccellenze territoriali italiane, creando un network virtuoso di sostenibilità che può fungere da acceleratore per l’intero sistema Paese”.

CIRO è il primo database italiano dedicato al monitoraggio e al confronto delle performance climatiche regionali, grazie ad un’analisi articolata in 26 indicatori strategici suddivisi in 8 aree tematiche. La piattaforma non si limita a fotografare la situazione attuale, ma consente di mettere in relazione i progressi locali con gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione, offrendo quindi un supporto concreto alle pubbliche amministrazioni per la pianificazione delle politiche climatiche regionali.

Performance della Campania nelle 8 aree tematiche del monitoraggio:

Emissioni: Con 3,2 tonnellate di gas serra per abitante, la Campania si riconferma la regione con le emissioni pro capite più basse d’Italia; gli assorbimenti naturali in relazione alla superficie della Regione sono leggermente superiori alla media nazionale.

Energia: Anche in termini di consumi di energia pro capite, la Campania registra il dato più basso in Italia, il mix energetico è caratterizzato dalla maggiore presenza del petrolio (che soddisfa quasi metà del proprio fabbisogno) rispetto al gas.

Rinnovabili: Sulle rinnovabili la regione registra una performance piuttosto positiva, con una quota di rinnovabili sui consumi totali di energia pari al 18,3%. Inoltre, ha quasi raddoppiato la capacità rinnovabile installata (22 MW/km²) rispetto alla rilevazione precedente.

Edifici: Le performance degli edifici in Campania sono piuttosto positive, le emissioni pro capite del settore sono più basse della media nazionale mentre la quota di consumi elettrici degli edifici è tra i più alti con il tasso di elettrificazione salito al 41%. Non è disponibile il dato sugli edifici in classe A, poiché la regione aderisce al SIAPE (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica) solo da gennaio 2025.

Trasporti: Le emissioni pro-capite prodotte dai trasporti in Campania sono le più basse del Paese. Il tasso di motorizzazione è in linea con la media nazionale mentre in numero di immatricolazioni di auto elettriche è tra le più basse in Italia così come i passeggeri trasportati dal TPL, nonostante siano notevolmente aumentati rispetto all’ultima rilevazione.

Industria: Le emissioni industriali pro-capite campane si sono ridotte del 21% rispetto alla precedente rilevazione, rappresenta il miglioramento più significativo a livello nazionale in quest’area. La performance è generalmente positiva in rapporto al valore aggiunto prodotto dalla Campania per i consumi di energia; molto positivo anche il dato sulla quota di consumi elettrici, fra le più alte in Italia (pari al 48%, contro una media nazionale del 42%).

Agricoltura: Le emissioni agricole della regione sono piuttosto basse così come il numero di bovini allevati in rapporto alla popolazione (circa 27 capi ogni 1000 abitanti), mentre l’uso di fertilizzanti e la quota di agricoltura biologica (20%) sono in linea con la media nazionale.

Vulnerabilità: La Campania è una Regione abbastanza esposta agli impatti dei cambiamenti climatici, come dimostra l’alto tasso di consumo di suolo; ciononostante, la quota di popolazione esposta a rischio alluvione risulta piuttosto bassa (pari al 5%, contro una media nazionale del 12%), mentre le perdite della rete idrica sono di poco più alte della media.