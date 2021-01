Campagna vaccinale Covid, SMI scrive al ministro Speranza: “Si convochi un tavolo nazionale” On. Roberto Speranza Roma, 21 gennaio 2021 – “Gentile Ministro Speranza, con la progressiva vaccinazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta si renderanno disponibili nuovi migliaia professionisti medici, che con la loro opera potranno contribuire ad aumentare la platea dei cittadini vaccinati”, cosi Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani (SMI) rende pubblica una lettera inviata al Ministro della Salute Roberto Speranza. “Occorre, adesso predisporre in tutto il Paese le condizioni organizzative adatte per affrontare la campagna vaccinale di massa, superando importanti difficoltà organizzative e logistiche a partire dalle temperature di conservazione e condizioni di utilizzo particolari, dalle pluridose, dai tempi di applicabilità complessi”. “Ci preme segnalare che, al fine di velocizzare le vaccinazioni, riteniamo importante il coinvolgimento anche dei medici della continuità assistenziale e della medicina dei servizi, che devono avere la possibilità di adesione volontaria alla partecipazione della campagna vaccinale”. “Siamo convinti che la convocazione di un tavolo di discussione nazionale possa accelerare nelle Regioni la vaccinazione di massa, permettendo di raggiungere in modo capillare tutti i cittadini e in particolare le fasce più fragili”. “Esprimiamo la piena disponibilità a collaborare, in tutto il Paese, all’organizzazione per la campagna vaccinale anti-covid. Si convochi subito un tavolo nazionale” conclude Onotri.

