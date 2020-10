Campagna di screening oncologici gratuiti della Asl di Rieti. Esami eseguiti con “zero attesa”

Rieti, 15 ottobre 2020 – È stata presentata ieri pomeriggio, presso l’aula Magna della Asl di Rieti, alla presenza del Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo, la Campagna Screening Oncologici gratuiti “Ricordati di Te”, realizzata dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti, con la partecipazione delle Associazioni Alcli e Lilt.

Quest’anno, la Campagna screening si avvarrà della collaborazione delle Forze dell’ordine e di polizia, ma anche dei 73 comuni della provincia, di alcune Associazioni datoriali e Ordini professionali che si sono resi disponibili ad organizzare incontri di sensibilizzazione e desk informativi e di raccolta delle adesioni agli screening oncologici presso le loro sedi.

Gli eventi di informazione e sensibilizzazione, a causa dell’emergenza in corso, si svolgeranno in maniera settoriale ed in ambiti selezionati, per facilitare e veicolare meglio il messaggio della prevenzione e della diagnosi precoce.

Verranno offerti tre percorsi di prevenzione gratuiti alle persone comprese nelle seguenti fasce d’età: donne 25-64 anni per la prevenzione del tumore del collo dell’utero; donne 45-74 anni per la prevenzione del tumore della mammella; donne e uomini 50-74 anni per la prevenzione del tumore del colon retto.

Screening mammografico: (accessi contingentati causa Covid, 1 mammografia ogni 20 minuti e 500 inviti circa con lettera al mese. Le donne possono richiedere l’appuntamento chiamando direttamente il numero verde dedicato 800 646 999, oppure lasciando un messaggio nella segreteria telefonica o inviando una mail alla segreteria.screening@asl.rieti.it. Il personale di segreteria provvede a contattare le donne alle quali è stata inviata la lettera di invito, sincerandosi sia dell’avvenuto recapito sia l’adesione all’invito.

Screening citologico: (accessi contingentati causa Covid, 1 test ogni 20 minuti e 300 inviti circa con lettera al mese. Le donne possono richiedere l’appuntamento chiamando direttamente il numero verde dedicato 800 646 999, oppure lasciando un messaggio nella segreteria telefonica o inviando una mail alla segreteria.screening@asl.rieti.it. Il personale di segreteria provvede a contattare le donne alle quali è stata inviata la lettera di invito, sincerandosi sia dell’avvenuto recapito sia l’adesione all’invito.

Screening del colon retto: spedizione di 1.000 lettere/provette dalla seconda settimana di settembre ad oggi. Riconsegna delle provette presso le Farmacie del comune di residenza. Le donne/uomini possono richiedere l’appuntamento chiamando direttamente il numero verde dedicato 800 646 999, oppure lasciando un messaggio nella segreteria telefonica o inviando una mail alla segreteria.screening@asl.rieti.it.

Campagna ‘Ottobre Rosa’: le donne di età compresa fra 45 e i 49 anni per prenotare una mammografia dovranno contattare il numero unico dedicato 06.164161840 attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 ed il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.00. Per la prenotazione sarà indispensabile essere in possesso della prescrizione riportante il codice di esenzione “D01 – Campagna di Screening regionale”.

“Il claim di quest’anno “Ricordati di te” nasce per sollecitare una presa di consapevolezza e di responsabilità di ognuno di noi verso la nostra salute – spiegano dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti – Fornire le giuste informazioni ai cittadini può infatti aprire la strada verso una maggiore presa di coscienza, grazie alla quale ridurre l’incidenza di queste patologie. L’attività di sensibilizzazione poi, riveste un ruolo fondamentale nel bloccare la diffusione di una realtà che, spesso, si fatica a voler vedere e affrontare. Incoraggiare questo tipo di attività, volte a stimolare una partecipazione più ampia e attiva da parte della comunità, soprattutto in termini di prevenzione e diagnosi precoce, costituisce pertanto un aiuto indispensabile nel ridurre il numero di nuovi casi di tumore nell’intero territorio. Anche per questo motivo la Campagna di prevenzione che si ispira all’Ottobre Rosa si protrarrà fino al 31 dicembre e i cittadini potranno accedere agli esami diagnostici per i percorsi dedicati alla ‘mammella’ e al ‘citologico’ senza tempi di attesa, mentre le provette per lo screening del colon retto potranno essere consegnate direttamente in Farmacia”.